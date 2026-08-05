Straubinger Tagblatt

Der Verlust von rüstigen Ruheständlern schmerzt

Straubing (ots)

Es ist vernünftig, die Minijobs zu reformieren, doch sollte es Sonderregeln für Schüler, Studenten und Altersrentner geben, die ein paar Stunden die Woche arbeiten wollen. Mit seinen hohen Steuern, Abgaben und Mieten wird Deutschland auch in Zukunft nicht zum Sehnsuchtsort für ausländische Fachkräfte sein. Jeder, der länger schafft, sollte also willkommen sein. Und deshalb ist die aktuelle Debatte über die "Rente mit 63" so schädlich, von der in hohem Maße gesunde Gutverdiener mit hohem Einkommen profitieren. Jene also, deren Verlust den Arbeitsmarkt besonders schmerzt.

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell