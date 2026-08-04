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Dienst an der Allgemeinheit neu denken

Straubing (ots)

Bedauerlich ist da, dass in der aktuellen Debatte das Konzept eines freiwilligen Gesellschaftsjahres für alle, also auch für junge Frauen, kaum mehr eine Rolle spielt. Dabei ist der Gedanke, in den vergangenen Jahren von verschiedenen Seiten und in unterschiedlicher Ausgestaltung ins Spiel gebracht, heute schlüssiger denn je: Jede und jeder widmet zwischen Schule und Ausbildung und Studium etliche Monate der Gesellschaft. (...) Das Grundgesetz gäbe eine solche Pflicht aktuell nur für Männer her, Änderungen sind nur mit Zweidrittelmehrheit möglich. Also auch nicht gänzlich ausgeschlossen, wenn sich die demokratischen Parteien zusammentun. (...) Doch gerade jetzt würde es sich lohnen, die Idee eines gerechten Diensts an der Allgemeinheit, ob militärisch oder zivil, neu zu diskutieren.

Pressekontakt:

Straubinger Tagblatt
Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes
Markus Peherstorfer
Telefon: 09421-940 4441
politik@straubinger-tagblatt.de

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell

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