ACV Automobil-Club Verkehr

Neue Ausgabe der ACV PROFIL: Führerscheinerwerb im Fokus

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Köln (ots)

In der Ausgabe 3/2026 seines Mitgliedermagazins nimmt der ACV die geplante Führerscheinreform unter die Lupe, erweitert die Rubrik Mobil um Video-Fahrzeugtests und gibt Tipps für das richtige Verhalten im Ferienstau.

Mehrere tausend Euro Kosten, monatelange Vorbereitung und lange Wartezeiten: Der Weg zur eigenen Auto-Mobilität ist in Deutschland für viele Menschen zur Herausforderung geworden. Mit einer Reform will die Bundesregierung gegensteuern. Doch warum dauert der Führerscheinerwerb heute häufig so lange? Und warum wird er immer teurer?

In der Titelgeschichte "Bye-bye Elterntaxi" analysiert der ACV Automobil-Club Verkehr gemeinsam mit Fahrlehrern, einer Fahrschülerin und einem TÜV-Prüfer die aktuelle Situation. Zudem wirft der Club einen Blick auf andere europäische Länder und zeigt, welche Ansätze dazu beitragen können, den Führerschein bezahlbarer und den Zugang zu individueller Mobilität einfacher zu machen.

Weitere Highlights der neuen Ausgabe:

Mobil: Unter dem Titel "5 unter 5" stellt die PROFIL aktuelle Fahrzeuge vor, die weniger als fünf Liter Benzin auf 100 Kilometer verbrauchen. Außerdem im Test: Kia EV5 und VW ID.7 Tourer. Neu ist das erweiterte Videoangebot der Rubrik Mobil: Gemeinsam mit Influencer Marc Pelzer nimmt der ACV den Hyundai Santa Fe und den Skoda Elroq im Alltagstest unter die Lupe.

Unter dem Titel "5 unter 5" stellt die PROFIL aktuelle Fahrzeuge vor, die weniger als fünf Liter Benzin auf 100 Kilometer verbrauchen. Außerdem im Test: Kia EV5 und VW ID.7 Tourer. Neu ist das erweiterte Videoangebot der Rubrik Mobil: Gemeinsam mit Influencer Marc Pelzer nimmt der ACV den Hyundai Santa Fe und den Skoda Elroq im Alltagstest unter die Lupe. Verkehrspolitik: Als erster deutscher Automobilclub setzt der ACV einen Wasserstoff-Abschleppwagen im Alltagsbetrieb ein.

Als erster deutscher Automobilclub setzt der ACV einen Wasserstoff-Abschleppwagen im Alltagsbetrieb ein. Reise: Kroatien zählt zu den beliebtesten Reisezielen der ACV Mitglieder. Teil zwei der Reiseserie stellt das Land, beliebte Routen und Besonderheiten für mobile Urlauber vor.

Kroatien zählt zu den beliebtesten Reisezielen der ACV Mitglieder. Teil zwei der Reiseserie stellt das Land, beliebte Routen und Besonderheiten für mobile Urlauber vor. Ratgeber: Stau - und jetzt? Pünktlich zur Ferienzeit beantwortet der ACV die wichtigsten Fragen zum richtigen Verhalten im Stau: von Rettungsgasse und Pausenplanung bis hin zur Frage, wann sich das Verlassen der Autobahn lohnt.

Stau - und jetzt? Pünktlich zur Ferienzeit beantwortet der ACV die wichtigsten Fragen zum richtigen Verhalten im Stau: von Rettungsgasse und Pausenplanung bis hin zur Frage, wann sich das Verlassen der Autobahn lohnt. Wissen: Kollisionen mit plötzlich geöffneten Autotüren zählen für Radfahrer zu den häufigsten und schwersten Unfallrisiken im Stadtverkehr. Die PROFIL erklärt, wie Warnsysteme und ein einfacher Handgriff dabei helfen können, sogenannte Dooring-Unfälle zu vermeiden.

Kollisionen mit plötzlich geöffneten Autotüren zählen für Radfahrer zu den häufigsten und schwersten Unfallrisiken im Stadtverkehr. Die PROFIL erklärt, wie Warnsysteme und ein einfacher Handgriff dabei helfen können, sogenannte Dooring-Unfälle zu vermeiden. Menschen: Seit fast 50 Jahren ist Bernd Gehrke als Taxifahrer in Köln unterwegs. Auf einer Tour durch seine Heimatstadt erzählt er, wie sich sein Beruf durch hohe Spritpreise, neue Mobilitätsangebote und Anbieter wie Uber verändert hat.

Seit fast 50 Jahren ist Bernd Gehrke als Taxifahrer in Köln unterwegs. Auf einer Tour durch seine Heimatstadt erzählt er, wie sich sein Beruf durch hohe Spritpreise, neue Mobilitätsangebote und Anbieter wie Uber verändert hat. ACV News: In einer Motorsport-Reportage begleitet die PROFIL eine Redakteurin bei ihrem Einstieg in den ACV Motorsport beim SE-Cup in Sonsbeck.

Der ACV stellt die interaktiven Online-Versionen seines Mitgliedermagazins kostenlos und mit zusätzlichen Inhalten auf seiner Website zur Verfügung: PROFIL digital - Magazin des ACV.

Das Mitgliedermagazin des ACV erscheint viermal jährlich - jeweils im März, Juni, September und Dezember.

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