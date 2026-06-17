ACV Automobil-Club Verkehr

Hitzefalle Auto: So bleibt der Innenraum kühler

Köln (ots)

Der ACV gibt Tipps zu Sonnenschutz, Lüften und Klimaanlage an heißen Tagen

In weiten Teilen des Landes steht Deutschland in den nächsten Tagen vor einer Hitzewelle. Hohe Temperaturen und intensive Sonneneinstrahlung verwandeln abgestellte Fahrzeuge dabei mitunter innerhalb kurzer Zeit in regelrechte Hitzefallen. Schon nach wenigen Minuten können Lenkräder, Sitze und Armaturenbrett Temperaturen erreichen, die unangenehm oder sogar gefährlich werden. Der ACV Automobil-Club Verkehr erklärt, wie sich Fahrzeuge wirksam vor Sommerhitze schützen lassen und worauf bei hohen Temperaturen besonders zu achten ist.

Warum kann ein aufgeheiztes Auto gefährlich werden?

Steht ein Fahrzeug längere Zeit in der Sonne, steigt die Temperatur im Innenraum innerhalb kurzer Zeit drastisch an. Bereits nach etwa 30 Minuten können Temperaturen von über 50 Grad erreicht werden. Auf Armaturenbrett, Ledersitzen oder Metallteilen wie Gurtschlössern sind sogar Werte von mehr als 70 Grad möglich.

Besonders gefährlich wird die Hitze für Kinder, ältere Menschen und Tiere. Sie dürfen niemals im geparkten Fahrzeug zurückgelassen werden - auch nicht für wenige Minuten oder an vermeintlich schattigen Standorten. Die Temperaturen können lebensbedrohlich werden.

Auch das Fahrzeug selbst kann unter extremer Hitze leiden:

- Elektronik, Displays und Akkus können schneller altern.

- Kunststoffteile können spröde werden oder sich verformen.

- Sitze und Kindersitze können durch dauerhafte Hitzeeinwirkung Schaden nehmen.

ACV Hinweis: Verbrennungsgefahr im Innenraum

Lenkräder, Ledersitze, Armaturenbretter oder Gurtschlösser können sich im Sommer so stark aufheizen, dass Verbrennungen möglich sind. Vor allem bei Kindern empfiehlt sich vor Fahrtbeginn eine Prüfung von Sitzflächen, Gurten und Metallteilen.

Wie lässt sich ein aufgeheiztes Auto schnell herunterkühlen?

Beim Einstieg in ein stark aufgeheiztes Fahrzeug sollte zunächst die angestaute Hitze entweichen, bevor die Klimaanlage voll arbeitet. So muss die Anlage weniger gegen die aufgeheizte Luft im Innenraum anarbeiten.

Empfohlen wird folgendes Vorgehen:

Türen und Fenster für ein bis zwei Minuten öffnen. Die ersten Meter mit geöffneten Fenstern fahren. Anschließend Fenster schließen und die Klimaanlage kurzzeitig mit hoher Kühlleistung und Umluftfunktion nutzen. Nach einigen Minuten wieder auf Frischluftbetrieb umstellen.

Die Temperatur wird idealerweise schrittweise abgesenkt. Ein zu kalter Luftstrom direkt auf Gesicht oder Oberkörper wird häufig als unangenehm empfunden. Fahrzeuge mit Standklimatisierung können den Innenraum bereits vor Fahrtbeginn vorkühlen.

Wie schützt man das Auto vor Sommerhitze?

Der wirksamste Schutz beginnt bereits beim Parken. Ein Parkplatz im Schatten bleibt die beste Möglichkeit, die Aufheizung des Fahrzeugs zu reduzieren. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich der Sonnenstand im Tagesverlauf verändert. Ein Platz, der morgens im Schatten liegt, kann mittags bereits in der prallen Sonne stehen.

Sonnenschutz von außen

Besonders effektiv sind Maßnahmen, die Sonnenstrahlen bereits außerhalb des Fahrzeugs abhalten:

- reflektierende Halbgaragen

- Thermomatten für die Windschutzscheibe

- Außenabdeckungen für Glasflächen

Dadurch gelangt die Hitze gar nicht erst in den Innenraum.

Sonnenschutz im Innenraum

Auch im Fahrzeug selbst lässt sich die Aufheizung reduzieren:

- passgenaue Sonnenblenden hinter der Windschutzscheibe

- Sonnenschutzrollos für Glas- oder Panoramadächer

- Sonnenschutzfolien für hintere Seitenscheiben

- helle Tücher oder Hitzeschutzdecken auf Sitzen und Lenkrad

Generell heizen sich dunkle Oberflächen deutlich stärker auf als helle Materialien.

Kann große Hitze dem Auto schaden?

Moderne Fahrzeuge sind grundsätzlich für hohe Temperaturen ausgelegt. Dennoch werden einzelne Komponenten bei Hitze stärker belastet.

Vor längeren Fahrten empfiehlt sich daher ein kurzer Technik-Check:

- Reifendruck möglichst bei kalten Reifen nach Herstellervorgabe kontrollieren

- Reifenprofil prüfen

- Kühlmittelstand kontrollieren

- Motorölstand überprüfen

Steigt die Motortemperatur während der Fahrt ungewöhnlich stark an oder erscheint eine Warnmeldung, ist das Fahrzeug möglichst bald an einem sicheren Ort abzustellen.

ACV Hinweis: Kühlmittelbehälter niemals heiß öffnen

Das Kühlsystem steht während des Betriebs unter Druck. Der Kühlmittelbehälter darf erst geöffnet werden, wenn der Motor ausreichend abgekühlt ist.

Was sollte nicht im heißen Auto liegen bleiben?

Einige Gegenstände reagieren empfindlich auf hohe Temperaturen oder können sogar gefährlich werden.

Dazu gehören insbesondere:

- Smartphones, Tablets, Laptops und Powerbanks

- Spraydosen und Feuerzeuge

- Medikamente, insbesondere Insulin sowie flüssige oder weiche Arzneiformen wie Tropfen, Salben, Gele, Sprays oder Zäpfchen

- Lebensmittel und Getränke

- Sonnenbrillen, Kreditkarten oder Parkscheiben aus Kunststoff

Verformte oder schlecht lesbare Parkscheiben können ihre Gültigkeit verlieren und sind gegebenenfalls zu ersetzen.

Was gilt für E-Autos bei hohen Temperaturen?

Moderne Elektrofahrzeuge verfügen über Kühlsysteme, die den Akku vor Überhitzung schützen. Dennoch können hohe Außentemperaturen die Reichweite reduzieren und die Batterie zusätzlich belasten. Auch beim Laden kann Hitze eine Rolle spielen: Bei sehr hohen Temperaturen kann das Batteriemanagement die Ladeleistung zum Schutz des Akkus reduzieren.

Folgende Maßnahmen helfen:

- möglichst im Schatten parken

- das Fahrzeug vor Fahrtbeginn vorkühlen

- bei extremer Hitze möglichst im Schatten, zu kühleren Tageszeiten und nach Herstellervorgaben laden

- Herstellerempfehlungen zur Akkupflege beachten

Besonders praktisch ist die Vorklimatisierung während des Ladevorgangs. Dabei stammt die Energie für die Kühlung direkt aus dem Stromnetz und nicht aus dem Akku. Das kann die Reichweite schonen und sorgt bereits beim Einsteigen für angenehmere Temperaturen.

ACV Checkliste: Sicher durch die Hitzewelle

- Fahrzeug möglichst im Schatten parken

- Sonnenschutz für die Windschutzscheibe nutzen

- Innenraum vor Fahrtbeginn durchlüften

- Kinder und Tiere niemals im Auto zurücklassen

- Reifendruck nach Herstellervorgabe und Kühlmittelstand kontrollieren

- Elektronik und Medikamente nicht im Fahrzeug lagern

- E-Auto möglichst vorklimatisieren

- Ausreichend Getränke für die Fahrt mitnehmen

Original-Content von: ACV Automobil-Club Verkehr, übermittelt durch news aktuell