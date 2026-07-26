Straubinger Tagblatt

Der Staat muss zeigen,dass er seine Bürger schützt

Straubing (ots)

Islamistische Gewalt folgt dabei einer klaren Logik. Sie sucht sich Orte, die für das Gegenteil der eigenen Ideologie stehen, also für Pluralität, Gleichberechtigung und individuelle Freiheit. Der CSD ist dafür ein besonders starkes Symbol. (...)

Nun ist das Entsetzen groß, Politiker versuchen, es in Worte zu kleiden, die die Bürger so oder ähnlich schon viele Male gehört haben. Und sie fragen sich: Warum scheitert der Rechtsstaat trotz des Wissens um die Bedrohung, schärferer Gesetze und einer besseren Ausstattung der Behörden immer wieder dabei, solche Bluttaten zu verhindern? (...)

Der Staat muss zeigen, dass er seine Bürger schützt. Gerade dort, wo sie ihre Freiheit sichtbar leben. Wenn Menschen aus Angst auf Straßenfeste, Demonstrationen oder Feiern verzichten, hat der Terror gewonnen.

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