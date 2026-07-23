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Straubinger Tagblatt

Die wahre Härte liegt in den strikten technischen Auflagen

Straubing (ots)

Brüssel zeigt nun überdeutlich, dass Europa den Kampf um digitale Souveränität endgültig angenommen hat. (...)

Dass dieser Schlag genau jetzt erfolgt, ist politisch hochbrisant. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte die Entscheidung monatelang verzögert, um US-Präsident Donald Trump nicht vor dem NATO-Gipfel zu reizen. (...)

Die wahre Härte des Beschlusses vom Donnerstag liegt ohnehin nicht im Geld, sondern in den strikten technischen Auflagen. Die EU zwingt Google nun zu tiefgreifenden Umbauten an der Suchmaschine innerhalb der nächsten 60 Tage, aber wie immer warnt Google scheinheilig vor einer "Produkt-Verschlechterung" für europäische Nutzer, weil man nun nützliche Direktfunktionen abstellen müsse. Das ist billige Propaganda.Die Ära, in der Google mit der immer gleichen Masche durchkam, könnte nun zu Ende sein. In zwei Monaten sehen wir mehr.

Pressekontakt:

Straubinger Tagblatt
Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes
Markus Peherstorfer
Telefon: 09421-940 4441
politik@straubinger-tagblatt.de

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell

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