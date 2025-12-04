ARD Das Erste

Starke Resonanz auf ARD-Reality: "Werwölfe" überzeugt - zweite Staffel kommt 2026

Bild-Infos

Download

München (ots)

Stark geheult! Die ARD-Reality-Gameshow "Werwölfe - Das Spiel von List und Täuschung" mit Michael Kessler als Erzähler geht in die nächste Runde - Staffel 2 kommt und lädt das Publikum im nächsten Jahr erneut zum Mitfiebern und Miträtseln ein. Mit über 5 Millionen Abrufen zählt die erste Staffel der Reality-Show in der ARD Mediathek zu den meistgestreamten Unterhaltungsangeboten des Jahres.

Hervorragende Resonanz erzielte das Format auch in den Sozialen Medien: ARD-Beiträge zu "Werwölfe - Das Spiel von List und Täuschung" erreichten auf TikTok und Instagram zusammen über 5,4 Millionen Views, hohe Engagement-Raten und mit 90 Prozent positiver Kommentare deutlichen Zuspruch. Ein TikTok-Filter sowie Werwölfe-Broadcast-Channels auf Instagram und WhatsApp stärkten darüber hinaus die Bindung innerhalb der begeisterten Rätsel-Community.

Andreas Gerling, ARD-Unterhaltungskoordinator: "Der Erfolg von 'Werwölfe' zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind: Öffentlich-rechtlich kann auch Reality - und Streaming-Unterhaltung funktioniert. Davon wollen wir im nächsten Jahr noch mehr sehen."

Die Reality-Gameshow basiert auf dem beliebten Gesellschaftsspiel "Die Werwölfe von Düsterwald" (Originaltitel: "Les Loups-Garous de Thiercelieux"), entwickelt von Philippe des Pallières & Hervé Marly und erschienen bei ASMODEE. Lizenzgeber des Formats ist DreamSpark. Produziert wurde "Werwölfe - Das Spiel von List und Täuschung" von ITV Studios Germany für die ARD Mediathek im Auftrag von BR, SWR und WDR, federführend ist der Bayerische Rundfunk.

"Werwölfe - Das Spiel von List und Täuschung" - Staffel 1 ist jederzeit hier in der ARD Mediathek abrufbar. Staffel 2 startet 2026 in der ARD Mediathek.

Fotos über www.ard-foto.de und www.br-foto.de, E-Mail: bildmanagement@br.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell