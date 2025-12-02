ARD Das Erste

"maischberger" am Mittwoch, 3. Dezember 2025, 22:50 Uhr im Ersten

Die Gäste: Lars Klingbeil (SPD, Bundesfinanzminister) Manfred Weber (CSU, Partei- und Fraktionsvorsitzender der EVP) Fabio De Masi (BSW, Europaabgeordneter) Anja Kohl (ARD) Florian Schroeder (Kabarettist und Autor) Christoph Schwennicke (t-online) Rentenstreit und Haushalt 2026 Im Studio: Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD). Friedensplan für die Ukraine und europäische Verteidigungspolitik Im Gespräch: der Fraktionsvorsitzende der EVP im Europaparlament, Manfred Weber (CSU), und der Europaabgeordnete Fabio De Masi (BSW). Es kommentieren: die ARD-Wirtschaftsexpertin Anja Kohl, der Kabarettist und Autor Florian Schroeder und der Politikchef von "t-online", Christoph Schwennicke. "maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH. Redaktion: Elke Maar Fotos unter: www.ard-foto.de

