ARD Das Erste

"maischberger" am Mittwoch, 3. Dezember 2025, 22:50 Uhr im Ersten

München (ots)

Die Gäste:
Lars Klingbeil (SPD, Bundesfinanzminister)
Manfred Weber (CSU, Partei- und Fraktionsvorsitzender der EVP)
Fabio De Masi (BSW, Europaabgeordneter)
Anja Kohl (ARD)
Florian Schroeder (Kabarettist und Autor)
Christoph Schwennicke (t-online)

Rentenstreit und Haushalt 2026
Im Studio: Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD).

Friedensplan für die Ukraine und europäische Verteidigungspolitik
Im Gespräch: der Fraktionsvorsitzende der EVP im Europaparlament, Manfred Weber (CSU), und der Europaabgeordnete Fabio De Masi (BSW).

Es kommentieren: die ARD-Wirtschaftsexpertin Anja Kohl, der Kabarettist und Autor Florian Schroeder und der Politikchef von "t-online", Christoph Schwennicke.


"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.

Redaktion: Elke Maar

Fotos unter:  www.ard-foto.de

Pressekontakt:

Alessandra Crivellaro, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,
Tel: 089/558944 933, E-Mail: alessandra.crivellaro@ard.de

Anabel Bermejo, better nau GmbH, Kommunikationsagentur
Tel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell

