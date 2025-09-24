E.ON Energie Deutschland GmbH

Martin Endress wird Chief Commercial Officer und Mitglied der Geschäftsführung der E.ON Energie Deutschland

Zum 1. Oktober tritt Martin Endress als Chief Commercial Officer (CCO) in die Geschäftsführung der E.ON Energie Deutschland GmbH ein. In der neu geschaffenen Position verantwortet er die Weiterentwicklung des gesamten Kundengeschäfts - von klassischen Strom- und Gastarifen bis hin zu integrierten Lösungen rund um E-Mobilität, Solarenergie und Wärme. Damit verbindet E.ON erstmals alle Angebote für rund 14 Millionen Kundinnen und Kunden in Deutschland unter einer kommerziellen Gesamtverantwortung.

Martin Endress bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung aus Energie, IT und Beratung mit. Nach Stationen bei Microsoft und der Boston Consulting Group trat er 2015 in den E.ON Konzern ein. Dort startete er als Managing Director bei der E.ON Inhouse Consulting und übernahm anschließend bei der E.ON Energie Deutschland Verantwortung für die Bereiche Customer Loyalty sowie Digital & Data. 2019 wechselte er als Chief Commercial Officer zu IONOS und begleitete den erfolgreichen Börsengang des Unternehmens. Zuletzt war er CEO des Software- und KI-Dienstleisters Cloudflight.

Filip Thon, CEO der E.ON Energie Deutschland: "Ich freue mich sehr, Martin Endress in der Geschäftsführung willkommen zu heißen. Seine Erfahrung im Energievertrieb, kombiniert mit digitaler und unternehmerischer Expertise aus der Tech-Branche, wird entscheidende Impulse setzen. Er verbindet strategisches Denken mit operativer Exzellenz und einem klaren Fokus auf unsere Kundinnen und Kunden."

Martin Endress, designierter CCO der E.ON Energie Deutschland: "Energie ist heute weit mehr als Strom und Gas - sie wird digital, vernetzt und kundenzentriert. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen neue Produkte und Services zu entwickeln, die das Leben einfacher und nachhaltiger machen. Die notwendige Transformation des Energiemarkts sehe ich als große Chance, gemeinsam mit unseren Kundinnen und Kunden eine zukunftsorientierte Energiewelt zu gestalten."

