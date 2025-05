Schwartz Public Relations GmbH

Umsatzranking des PR-Journals: Schwartz PR festigt Position unter Top 5 PR-Agenturen für Technologie & Digitalisierung

München (ots)

Schwartz Public Relations zählt auch 2025 zu den fünf führenden Agenturen Deutschlands im Kompetenzfeld "Technology & Digitalisierung". Dies geht aus dem aktuellen Pfeffer-Umsatzranking des PR-Journals hervor. Damit behauptet sich die Münchner Kommunikationsagentur in einem der wettbewerbsintensivsten Segmente der deutschen PR-Branche erneut in der Spitzengruppe - gemeinsam mit namhaften Agenturen wie Piabo, Fischer Appelt, Serviceplan Content Group und Faktor 3.

Im Gesamtranking aller testierten PR-Agenturen belegt Schwartz PR Platz 28 - ein Sprung um fünf Positionen nach oben im Vergleich zum Vorjahr (Platz 33). Die Agentur gehört damit erstmals zu den Top 30 aller PR-Agenturen Deutschlands. Mit einem Gesamtumsatz von 6,01 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2024 wuchs Schwartz PR über dem Branchendurchschnitt - und das in einem Jahr, das von zurückhaltender Investitionsbereitschaft geprägt war.

Greentech-Expertise als Wachstumstreiber

Einen sehr positiven Beitrag zum Geschäftsergebnis der Agentur leistete auch die erst im Herbst 2024 neu gegründete Greentech-Unit der Agentur: Sie konnte in den ersten sechs Monaten ihres Bestehens bereits sechs Etatgewinne verzeichnen. In der Greentech-Sparte positioniert Schwartz Public Relations erfolgreich Unternehmen aus den Bereichen nachhaltige Mobilität, erneuerbare Energien, Gebäudetechnik und Infrastruktur als Pioniere der nachhaltigen Transformation und konnte sich damit im aktuellen PR-Journal-Ranking im Beratungsfeld "Earned Media - SR/ESG" bereits Platz 17 sichern.

"Dass wir uns im wirtschaftlich anspruchsvollen Jahr 2024 sowohl im Gesamtmarkt als auch im Technologiesegment deutlich verbessern konnten, ist eine Bestätigung dafür, dass wir die richtigen strategischen Entscheidungen getroffen und uns gut in den Zukunftsmärkten positioniert haben", sagt Christoph Schwartz, Gründer und Geschäftsführer von Schwartz Public Relations. "Pfeffers Umsatz-Ranking im PR-Journal gilt als DAS Branchenbarometer der deutschen PR-Landschaft. Es zeigt transparent anhand von testierten Umsätzen, welche Agenturen wirtschaftlich erfolgreiche und damit zukunftssichere Partner sind. Dies bietet gerade in einem dynamischen Marktumfeld eine wertvolle Orientierung - für Kunden, aber auch für Talente."

Erfolgsgeheimnis: Exzellenz beginnt intern

Neben seinen fachlichen und wirtschaftlichen Erfolgen wird Schwartz Public Relations seit vielen Jahren auch regelmäßig für die herausragende Unternehmenskultur ausgezeichnet - 2025 unter anderem erneut als "Best Agency to Work For in Continental Europe & Middle East" bei den PRovoke Media SABRE Awards sowie als Kununu Top Company. Dieser nachhaltige Erfolg fußt auf einer wertebasierten Unternehmenskultur, die auf Eigenverantwortung, Qualität und Teamgeist setzt - und einem Team, das diese Haltung jeden Tag in der Arbeit mit den Kunden lebt.

Über Schwartz Public Relations

Die Münchner Agentur Schwartz Public Relations GmbH gehört mit einem Umsatz von mehr als 6 Mio. Euro und 40 Mitarbeiter:innen zu Deutschlands vier führenden Agenturen für Öffentlichkeitsarbeit in dem Segment Technologie und Digitalisierung. Die Agentur berät und unterstützt Technologie-Konzerne, Mittelständler und Startups bei deren Corporate und Crisis Communications, Public Relations, Social Media, Digital-Kommunikation, Influencer:innen Relations und Content Marketing. Schwartz PR wurde 1994 von Christoph Schwartz in München gegründet und ist exklusiver DACH-Partner des internationalen PR-Netzwerks Eurocom Worldwide. 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 und 2025 wurde Schwartz PR mit dem SABRE Award als "Best Consultancy" bzw. "Best Agency to Work For" in EMEA ausgezeichnet.

Original-Content von: Schwartz Public Relations GmbH, übermittelt durch news aktuell