Schwartz Public Relations GmbH

Schwartz PR zum vierten Mal in Folge Kununu Top Company

Bild-Infos

Download

München (ots)

Die Münchner PR-Agentur Schwartz Public Relations wurde auch für das Jahr 2025 mit dem Top Company Award von Kununu ausgezeichnet. Grundlage des Awards sind Bewertungen des Arbeitgebers, die von aktuellen oder ehemaligen Mitarbeiter:innen anonym auf Kununu abgegeben wurden. Lediglich fünf Prozent der Unternehmen auf der Bewertungsplattform qualifizieren sich für dieses Siegel. Die Münchner Agentur sicherte sich die Auszeichnung bereits zum vierten Mal in Folge.

Mit einem Kununu Score von 4,5 liegt Schwartz PR deutlich über dem Branchendurchschnitt für den Sektor Marketing/Werbung/PR (3,8). Besonders gut schneidet die Agentur in Sachen Teamzusammenhalt (4,9 von 5 Sternen), Image sowie im Umgang mit älteren Kolleg:innen ab (beide 4,8 Sterne).

Christoph Schwartz, Gründer und Geschäftsführer bei Schwartz PR, verdeutlicht: "Der Kununu Top Company Award 2025 wurde nicht durch eine externe Jury vergeben, sondern spiegelt ungeschminkt die Meinung der Mitarbeiter:innen wider. Mich freut diese gute Bewertung wirklich sehr, weil wir alle zusammen uns täglich viel Mühe geben, Umgang, Tonalität und Arbeitsbedingungen wertschätzend, respektvoll und positiv zu gestalten und zu leben. Gleichzeitig sehen wir darin den Auftrag, uns weiter für eine exzellente Arbeitsumgebung - menschlich wie fachlich - einzusetzen."

Julia Maria Kaiser, zuständig für HR und Teamentwicklung bei Schwartz PR, ergänzt: "Als Agenturarbeitgeber möchten wir nicht nur eine profunde Ausbildung, sondern auch langfristige Perspektiven bieten. Ich bin stolz, dass dieser Aspekt in vielen Kununu-Bewertungen, aber auch durch lange Betriebszugehörigkeiten bestätigt wird: Knapp ein Viertel unseres Teams sind seit zehn Jahren oder länger an Bord. Gleichzeitig bauen wir unser Team weiter aus. Ich freue mich darauf, neue Kolleg:innen kennenzulernen, die mit uns wachsen und sich weiterentwickeln wollen."

Über Schwartz Public Relations

Die Münchner Agentur Schwartz Public Relations GmbH gehört mit einem Umsatz von rund 6 Mio. Euro und 40 Mitarbeiter:innen zu Deutschlands vier führenden Agenturen für Öffentlichkeitsarbeit in dem Segment Technologie und Digitalisierung. Die Agentur berät und unterstützt Technologie-Konzerne, Mittelständler und Startups bei deren Corporate und Crisis Communications, Public Relations, Social Media, Digital-Kommunikation, Influencer:innen Relations und Content Marketing. Schwartz PR wurde 1994 von Christoph Schwartz in München gegründet und ist exklusiver DACH-Partner des internationalen PR-Netzwerks Eurocom Worldwide. 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 wurde Schwartz PR mit dem SABRE Award als „Best Consultancy To Work For“ in EMEA ausgezeichnet.

Original-Content von: Schwartz Public Relations GmbH, übermittelt durch news aktuell