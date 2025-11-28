ARD Das Erste

"hart aber fair"

am Montag, 1. Dezember 2025, 21:00 Uhr, live aus Berlin

München (ots)

Das Thema: Zwischen Rentenstreit und Reformstau - kriegt Kanzler Merz das hin?

Vom "Herbst der Reformen" in den Winter der Entscheidung: Die Regierung unter Friedrich Merz steht vor einer großen Bewährungsprobe - der Abstimmung über das Rentenpaket. Seit Wochen rebellieren die Jungen in der Union gegen die Pläne der Koalition. Hat sich der Kanzler in eine Sackgasse manövriert? Ist diese Regierung den großen Themen und Herausforderungen im Land gewachsen? Und wie führungsstark ist Friedrich Merz wirklich?

Die Gäste:

Philipp Amthor (CDU,Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung)

Heidi Reichinnek (Die Linke, Fraktionsvorsitzende im Bundestag)

Franz Müntefering (SPD, ehem. Vizekanzler, Arbeitsminister und Parteichef)

Karlotta Gründobler (Geschäftsführende Gesellschafterin ELIOG Industrieofenbau)

Markus Feldenkirchen (politischer Autor im Hauptstadtbüro "Der Spiegel")

So ist "hart aber fair" für Interessierte erreichbar: X: @hartaberfair, E-Mail hartaberfair@wdr.de, Homepage: www.hartaberfair.de

