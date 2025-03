FSM - Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter e.V.

KI-Kompetenz im Unterricht fördern

Bildungsprogramm weitklick unterstützt Lehrende bundesweit

Berlin (ots)

Hausaufgabenhilfe durch Chatbots, Cybermobbing und Desinformation mit KI-generierten Inhalten oder personalisierte Nutzungserfahrungen in Sozialen Medien: Künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen sind Teil des täglichen Lebens. Mit dem Medienbildungsprojekt "weitklick"unterstützt die FSM ab sofort Lehrende an weiterführenden Schulen dabei, Jugendlichen einen verantwortungsbewussten und kritischen Umgang mit KI zu vermitteln. Ermöglicht wird dies durch das Programm "Experience AI": Die FSM setzt dies in Partnerschaft mit der Raspberry Pi Foundation und durch finanzielle Unterstützung von Google.org in Deutschland um. Lehrkräfte können ab sofort kostenfreie Fortbildungen, Webinare und Materialien nutzen, um das Thema nachhaltig in ihren Unterricht zu integrieren.

Das kostenfreie KI-Bildungsprogramm finden Sie unter www.weitklick.de.

Junge Menschen benötigen ein grundlegendes Verständnis von KI und müssen lernen, ihr eigenes Nutzungsverhalten zu reflektieren, eine Haltung rund um den Einsatz von KI-Anwendungen aufzubauen sowie eine Position zu ethischen Fragestellungen zu entwickeln. Obwohl sich viele Jugendliche bereits wünschen, über den Umgang mit KI im Unterricht zu sprechen, findet Medienbildung an Schulen hierzu bislang kaum statt.[1]

Hier setzt das kostenfreie Bildungsprogramm von weitklick an:

Regelmäßige Online-Fortbildungen für Lehrende in ganz Deutschland vermitteln basierend auf dem Programm "Experience AI" Grundlagen, um KI-Kompetenz bei Jugendlichen zu fördern, und ermöglichen einen Praxisaustausch.

für Lehrende in ganz Deutschland vermitteln basierend auf dem Programm "Experience AI" Grundlagen, um KI-Kompetenz bei Jugendlichen zu fördern, und ermöglichen einen Praxisaustausch. In Webinaren vermitteln Expertinnen und Experten ihr Wissen zum Thema KI-Bildung und eröffnen weitere Perspektiven. Am 29. April findet das erste Webinar "Künstliche Intelligenz verstehen, Medienkompetenz fördern" statt. Mit Inputs und interaktiven Einheiten wird ein Grundlagenverständnis für KI geschaffen, KI in der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen beleuchtet sowie Risiken und Potenziale im Bildungskontext diskutiert. Anmeldung unter https://ots.de/Xwhhyi .

vermitteln Expertinnen und Experten ihr Wissen zum Thema KI-Bildung und eröffnen weitere Perspektiven. Am 29. April findet das erste Webinar "Künstliche Intelligenz verstehen, Medienkompetenz fördern" statt. Mit Inputs und interaktiven Einheiten wird ein Grundlagenverständnis für KI geschaffen, KI in der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen beleuchtet sowie Risiken und Potenziale im Bildungskontext diskutiert. Anmeldung unter https://ots.de/Xwhhyi . Die "Experience AI" Ressourcen (Unterrichtspläne, Präsentationen, Videos und Übungen) erleichtern Lehrkräften den Transfer in den Unterricht und die Bildungsarbeit.

Martin Drechsler, FSM-Geschäftsführer:

"Ein positiver Jugendmedienschutz erfordert Medienbildung, die junge Menschen befähigt, KI kritisch zu nutzen und zu bewerten. Dazu braucht es Wissen über Funktionsweisen, Datenbasis und potenzielle Risiken von KI. Lehrenden kommt hier eine Schlüsselrolle zu. Wir freuen uns sehr, dass unser etabliertes Bildungsprogramm "weitklick" Lehr- und pädagogische Fachkräfte in ganz Deutschland im Rahmen von "Experience AI" bei dieser wichtigen Aufgabe konkret unterstützen kann."

"Experience AI" ist ein Unterrichtsprogramm mit aktuellen Ressourcen zum Thema KI und maschinelles Lernen für Elf- bis Vierzehnjährige. Es wurde von der Raspberry Pi Foundation und Google DeepMind mit finanzieller Förderung von Google.org entwickelt. Das Programm führt Schülerinnen und Schüler über verschiedene Lektionen in die Grundlagen von KI ein und unterstützt sie in einem kritischen und verantwortungsbewussten Umgang.

Lehrkräfte, Schulleitungen und Fortbildungsinstitute sind herzlich eingeladen, sich unter www.weitklick.de/unser-angebot über Fortbildungen in ihrem Bundesland zu informieren. In unserem Blog finden Sie zudem weitere relevante Informationen zu Projektstart, Materialien und Fortbildungen www.weitklick.de/blog. Anfragen können auch direkt per E-Mail an info@weitklick.de geschickt werden. Die Anmeldung zum Auftakt-Webinar finden Sie unter https://ots.de/bRJrWv

Über die Raspberry Pi Foundation

Die Raspberry Pi Foundation ist eine internationale gemeinnützige Organisation mit Sitz in Cambridge, Großbritannien. Ihr Ziel ist es, jungen Menschen aller Herkunft die Möglichkeit zu geben, ihr volles Potenzial mit digitalen Fähigkeiten zu entfalten. Weltweit erreichen sie zahlreiche junge Menschen über ein Netzwerk von Clubs und Veranstaltungen, in denen sie Fähigkeiten im Bereich Programmierung und digitales Gestalten vermitteln. Sie unterstützen Schulen dabei, umfassenden Informatikunterricht anzubieten. Dadurch vermitteln sie nicht nur wesentliche digitale Kompetenzen, sondern auch den verantwortungsbewussten Umgang mit KI.

Über weitklick

Mit dem Projekt "weitklick - das Netzwerk für digitale Medien- und Meinungsbildung" unterstützt die Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter (FSM e.V.) Lehrende dabei, Schülerinnen und Schüler für einen verantwortungsbewussten und selbstbestimmten Umgang mit Künstlicher Intelligenz (KI) zu sensibilisieren. Es wird seit Januar 2025 im Rahmen von "Experience AI" in Partnerschaft mit der Raspberry Pi Foundation und durch finanzielle Unterstützung von Google.org umgesetzt.

Über die FSM

Die Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter (FSM e.V.) ist eine von der Kommission für Jugendmedienschutz (KJM) anerkannte Selbstkontrolleinrichtung für den Bereich Telemedien. Der Verein setzt sich seit 1997 dafür ein, dass Kinder und Jugendliche mit einem sicheren und besseren Internet aufwachsen können - insbesondere über die Bekämpfung illegaler, jugendgefährdender und entwicklungsbeeinträchtigender Inhalte in Online-Medien. Dazu betreibt die FSM eine Beschwerdestelle, an die sich alle wenden können, um Online-Inhalte zu melden. Die FSM-Beschwerdestelle wird unter dem Dach von Saferinternet.de von der Europäischen Union kofinanziert. Darüber hinaus gehören die umfangreiche Aufklärungsarbeit und die Medienkompetenzförderung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen zu den weiteren Aufgaben der FSM.

