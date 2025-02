FSM - Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter e.V.

Safer Internet Day 2025

FSM setzt sich ein für Sicherheit und Verantwortung im Netz

Berlin (ots)

Mit dem Safer Internet Day am 11. Februar 2025 beginnt ein Aktionsmonat voller Engagement für ein besseres Internet. Die Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter (FSM e.V.) beteiligt sich mit vielfältigen Aktionen, die Sicherheit und Medienkompetenz von Kindern, Jugendlichen und Familien im digitalen Raum stärken. Im Mittelpunkt stehen dabei aktuelle Herausforderungen wie Desinformation, extremistische Inhalte und Cybermobbing.

Martin Drechsler, FSM-Geschäftsführer:

"Mit unseren medienpädagogischen Angeboten unterstützen wir Lehrkräfte und Eltern dabei, junge Menschen bei ihrer Online-Nutzung zu begleiten und ihnen Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Zusätzlich bietet die FSM-Beschwerdestelle allen Nutzerinnen und Nutzern eine einfache Anlaufstelle, um strafbare Inhalte online zu melden."

FSM-Beschwerdestelle: Ein starkes Instrument für ein sichereres Internet

Mehr als 25.500 Meldungen im vergangenen Jahr zeigen: Die FSM-Beschwerdestelle ist eine unverzichtbare Anlaufstelle für alle, die im Netz auf jugendgefährdende oder illegale Inhalte stoßen. Nach juristischer Einzelfallprüfung geht das Team der Beschwerdestelle schnell und effektiv gegen illegale Online-Inhalte vor. Zum Safer Internet Day und darüber hinaus wird die FSM noch deutlicher auf die Beschwerdestelle hinweisen.

Zum Meldeformular: www.fsm.de/beschwerdestelle

"Keine Likes für Lügen!" - Aktionen im Verbund Safer Internet DE

Im Rahmen der Kampagne "Keine Likes für Lügen!" organisiert die FSM mit ihren Partnerorganisationen des Verbunds Safer Internet DE zwei Veranstaltungen, die sich kritisch mit Desinformation, extremistischen Inhalten und Deepfakes auseinandersetzen:

Digitale Schulstunde am 11. Februar 2025: Schülerinnen und Schüler der Klassen 8 bis 10 lernen in einer interaktiven Schulstunde, wie sie extremistische Narrative und manipulative Deepfakes erkennen und sich davor schützen können. Die FSM beteiligt sich zudem an einer anschließenden Podiumsdiskussion, um das Thema weiter zu vertiefen.

Zur Anmeldung: https://ots.de/CLUTZ5

Webinar am 18. Februar 2025: Pädagogische Fachkräfte, Eltern und Multiplikatoren erhalten praktische Tipps und fachliche Einblicke, wie sie populistischen und extremistischen Inhalten im Netz begegnen können.

Zur Anmeldung: https://register.gotowebinar.com/register/167732042961770584

Die Meldestellen internet-beschwerdestelle.de (gemeinsam umgesetzt von FSM und eco) und jugendschutz.net bilden zusammen mit dem Awareness Centre klicksafe und den Beratungsangeboten von Nummer gegen Kummer e. V. das deutsche Safer Internet Centre (www.saferinternet.de). Die Stärke des Verbunds Safer Internet DE liegt in der kollaborativen Zusammenarbeit von Expertinnen und Experten aus Medienpädagogik, Recht und Beratung.

Virtueller Elternabend: Cybermobbing verstehen und vorbeugen

Am 13. Februar 2025 von 17:00 bis 18:00 Uhr erfahren Eltern beim virtuellen Elternabend von Elternguide.online, wie sie ihre Kinder vor Cybermobbing schützen, altersgerecht aufklären und mit passenden Ressourcen unterstützen können. Expertinnen geben praktische Tipps und beantworten Fragen.

Zur Anmeldung: www.elternguide.online/virtueller-elternabend/

Der Elternguide.online ist ein Kooperationsprojekt der FSM gemeinsam mit klicksafe, dem Deutschen Kinderhilfswerk, der Kindersuchmaschine fragFINN, dem JFF - Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis, der Freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen (FSF), der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) und der Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK) mit der Unterstützung von Meta.

Aktionen der Initiative "WAKE UP!"

Am 10. und 11. Februar 2025 beteiligt sich die FSM außerdem an zwei Veranstaltungen der Initiative "WAKE UP!": Eltern werden in einem Livestream-Event über Risiken wie Cybermobbing oder manipulativen Online-Inhalten aufgeklärt. Ein Hybrid-Event für Schulklassen rückt das Thema Desinformation in den Mittelpunkt. Ziel der Initiative ist es, das Bewusstsein für die gesellschaftlichen Auswirkungen von Cybermobbing, Falschinformationen oder Hate Speech zu stärken.

Weitere Informationen: www.wakeup.jetzt

Über den Safer Internet Day

Der Safer Internet Day (SID) ist ein weltweiter Aktionstag für mehr Online-Sicherheit und für ein besseres Internet für Kinder und Jugendliche. Er findet seit 2004 immer am Dienstag der zweiten Februarwoche statt und setzt jedes Jahr einen neuen thematischen Schwerpunkt im Rahmen des internationalen Mottos "Together for a better internet". In Deutschland wird der Safer Internet Day von der EU-Initiative klicksafe koordiniert.

Eine Übersicht zu weiteren Projekten, Aktionen und Mitmachmöglichkeiten ist auf der Aktionsseite für den SID 2025 www.klicksafe.de/sid zu finden. SID international: www.saferinternetday.org und www.betterinternetforkids.eu

Über die FSM

Die Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter (FSM e. V.) ist eine von der Kommission für Jugendmedienschutz (KJM) anerkannte Selbstkontrolleinrichtung für den Bereich Telemedien. Der Verein setzt sich seit 1997 dafür ein, dass Kinder und Jugendliche mit einem sicheren und besseren Internet aufwachsen können - insbesondere über die Bekämpfung illegaler, jugendgefährdender und entwicklungsbeeinträchtigender Inhalte in Online-Medien. Dazu betreibt die FSM eine Beschwerdestelle, an die sich alle wenden können, um Online-Inhalte zu melden. Die FSM-Beschwerdestelle wird unter dem Dach von Saferinternet.de von der Europäischen Union kofinanziert. Darüber hinaus gehören die umfangreiche Aufklärungsarbeit und die Medienkompetenzförderung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen zu den weiteren Aufgaben der FSM.

Original-Content von: FSM - Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter e.V., übermittelt durch news aktuell