United Promotion GmbH

Ali Türüt & Patrick Grabowski von der United Promotion GmbH: Wie smarte Systeme den Vertrieb transformieren

Viele Vertriebsunternehmen kämpfen mit unübersichtlichen Abläufen, Zeitfressern im Alltag und einer IT-Landschaft, die nicht zum Geschäftsmodell passt. Ali Türüt und Patrick Grabowski von der United Promotion GmbH setzen genau hier an: mit smarten digitalen Lösungen, automatisierten Workflows und individuell konfigurierten CRM-Systemen. Wie sich bestehende Prozesse effizient digitalisieren lassen, welche Systeme sich im Vertriebsalltag wirklich bewähren und wie die Umstellung ohne großen Mehraufwand gelingt, erfahren Sie in diesem Artikel.

Vertriebsteams haben ein klares Ziel: Kunden gewinnen, Projekte umsetzen, Umsatz steigern. Doch in der Praxis sieht das oft anders aus. Statt Verkaufsgesprächen dominieren Routinetätigkeiten, unverbundene Tools und ineffiziente Abläufe den Alltag. Excel-Tabellen, doppelte Datenpflege, unklare Zuständigkeiten – all das kostet nicht nur Zeit, sondern auch Motivation und Wachstumspotenzial. Die Folge: Vertriebsmitarbeiter sind überlastet, Prozesse laufen schleppend, und wichtige Chancen gehen verloren. Hinter den äußeren Herausforderungen steckt oft Frust: das Gefühl, trotz harter Arbeit nicht voranzukommen, ständig nachzuhaken oder unnötige Schleifen zu drehen. Je länger diese Strukturen bestehen bleiben, desto schwieriger wird nachhaltiges Wachstum. „Viele Unternehmen merken erst spät, wie viel Potenzial in ihren Abläufen verloren geht“, warnt Patrick Grabowski.

„Was Unternehmen wirklich brauchen, ist kein weiteres Tool, sondern eine Lösung, die zu ihren Prozessen passt“, erklärt Ali Türüt, Mitgründer und Vertriebsstratege. Gemeinsam mit Patrick Grabowski hat er die United Promotion GmbH aufgebaut – ein Unternehmen, das sich auf passgenaue Digitalisierungslösungen für Vertrieb und Marketing spezialisiert hat. Die beiden Experten bringen jahrelange Erfahrung aus Sales, Marketing und Prozessdesign mit. Ihr Ansatz: Bestehende Abläufe analysieren, Potenziale erkennen und automatisieren, mithilfe smarter Tools wie HubSpot, Make, Zapier oder KI-basierter Dashboards. Dabei steht nicht nur die technische Umsetzung im Vordergrund, sondern die konkrete Entlastung im Arbeitsalltag. „Wir denken Prozesse neu und gestalten Zukunft – mit Struktur, Klarheit und Workflows, die wirklich funktionieren“, so Ali Türüt. Ziel ist es, operative Komplexität zu reduzieren und mehr Raum für strategisches Wachstum zu schaffen.

Maßgeschneiderte Automatisierung statt Software von der Stange

Das Prinzip dahinter ist klar: Wiederkehrende Prozesse werden standardisiert, intelligent vernetzt und konsequent automatisiert. Überall dort, wo Aufgaben regelmäßig auftreten – etwa bei der Lead-Generierung, Angebotsabwicklung, Terminorganisation oder internen Abstimmungen –, lassen sich enorme Effizienzgewinne erzielen. Ein Beispiel aus der Photovoltaik-Branche: United Promotion hat für einen Vertriebspartner ein vollautomatisiertes Bestell- und Onboarding-System umgesetzt. Neue Partner erhalten sofort Zugang zu allen relevanten Unterlagen, Schulungen laufen über eine digitale Plattform, das CRM aktualisiert sich automatisch. Selbst Support-Tickets und Beleganforderungen werden ohne manuelle Eingriffe abgewickelt. In der Glasfaservermarktung führten automatisierte Projektberichte, intelligente Terminbuchungssysteme und abgestimmte E-Mail-Flows zu einer Zeitersparnis von rund 60 Prozent und gleichzeitig zu deutlich mehr Fokus auf den Kunden.

Die Grundlage solcher Lösungen ist immer die passgenaue Kombination aus CRM-Systemen, Buchungstools, Automatisierungssoftware und Datenreports. Doch diese entstehen nicht per Schablone, sondern in enger Abstimmung mit dem Kunden – zugeschnitten auf bestehende Strukturen, Teamgrößen und Zielsetzungen. United Promotion analysiert zunächst die aktuellen Prozesse, identifiziert Zeitfresser und Potenziale und plant daraufhin die technische Umsetzung, inklusive Tool-Integration, Schnittstellenanbindung und Automatisierung. Abschließend folgt eine praxisnahe Schulung, damit das Team souverän mit der neuen Umgebung arbeiten kann. „Wir liefern keine Software von der Stange. Wir entwickeln Prozesse, die zu Ihrem Unternehmen passen – digital, effizient und skalierbar“, erklärt Patrick Grabowski von der United Promotion GmbH.

So gewinnen Unternehmen Klarheit, Tempo und Skalierbarkeit

Mit automatisierten Workflows gewinnen Unternehmen genau das, was ihnen im Alltag oft fehlt: Struktur, Geschwindigkeit und digitalen Überblick. Anstatt mit vielen einzelnen Tools, unverbundenen Datensilos oder fehleranfälligen Excel-Tabellen zu arbeiten, laufen alle Prozesse in einem zentralen System zusammen – vernetzt, transparent und jederzeit verfügbar. Intuitive Dashboards zeigen auf einen Blick, welche Leads offen sind, welche Aufgaben erledigt wurden und welche Umsätze bevorstehen. Auch Abstimmungen im Team oder Folgeaktionen lassen sich dort übersichtlich steuern. Besonders stark wird dieser Ansatz, wenn leistungsfähige Tools wie HubSpot, Make, Zapier oder KI-Anwendungen gezielt miteinander kombiniert und auf die bestehenden Prozesse abgestimmt werden. So entsteht ein intelligentes System, das nicht nur Aufgaben automatisiert, sondern auch mitdenkt, mitlernt und mit jeder neuen Automatisierung effizienter wird.

Die Wirkung zeigt sich spürbar im Alltag: Standardaufgaben wie Datenpflege, Terminversand oder Follow-ups laufen automatisch ab, Fehlerquellen werden minimiert, Prozesse klarer, schneller und robuster. Und vor allem: Zeit wird frei für das, was zählt – Kundengespräche, Abschlüsse, strategische Weiterentwicklung. In dynamischen Branchen wie Photovoltaik, Glasfaser oder dem Agenturgeschäft bringt das messbare Vorteile: mehr Skalierbarkeit, bessere Kommunikation, größere Schlagkraft und letztlich eine höhere Wettbewerbsfähigkeit. „Wer früh auf smarte Prozesse setzt, sichert sich nicht nur einen Marktvorteil – sondern eine tragfähige Struktur, die mit dem Unternehmen wächst, flexibel bleibt und auch in Krisenzeiten stabil funktioniert“, so Patrick Grabowski von der United Promotion GmbH. Denn Automatisierung ist heute keine Option mehr, sondern die Voraussetzung für zukunftsfähigen, resilienten Vertrieb.

