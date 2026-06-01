Straubinger Tagblatt

Bafög - Schon wieder Politik gegen die jungen Leute

Straubing (ots)

Das Signal, das die Bundesregierung mit der Debatte aussendet, ist verheerend. Nachdem man zu Beginn der Legislaturperiode ein gigantisches Schuldenpaket verabschiedet hat, das kommende Generationen abstottern müssen, Rentengeschenke auf den Weg gebracht hat, die den Haushalt massiv belasten, man den Klimaschutz völlig schleifen lässt und dann zu jungen Menschen sagt: "Wir streichen das eine Wahlgeschenk, das wir für euch in den Koalitionsvertrag geschrieben haben", dann darf sich bitte niemand wundern, wenn genau diese Gruppe bei der nächsten Wahl ihr Kreuz wieder ganz links oder ganz rechts macht.

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