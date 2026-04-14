Merz muss sich entscheiden: Verwalten oder doch gestalten
Straubing (ots)
Aber kaum gerät die kostenlose Kranken-Mitversicherung der Ehegatten ins Visier, blockt CSU-Chef Markus Söder mit einem strikten "Nein", jeder findet Reformen gut, solange sie die anderen treffen. Abstriche oder Zumutungen sind allerdings unvermeidlich, aber das darf nicht nur die Schwachen treffen. (...) Was fehlt, ist der Mut, der bessere Perspektiven schafft. Kanzler Friedrich Merz (CDU) muss sich entscheiden: Will er gestalten wie Schröder oder bloß verwalten wie Merkel?
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