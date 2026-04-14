Merz muss sich entscheiden: Verwalten oder doch gestalten

Straubing (ots) - Benzin ist eine sehr leicht entflammbare Flüssigkeit. Befindet sie sich zudem in einem Behälter, dann löst ein Funke eine unkontrollierte Explosion mit verheerenden Folgen aus. Und genau dieser Vorgang fand im übertragenen Sinn im politischen Raum statt. An den Benzinpreisen hat sich ein Streit entwickelt, der zeitweise das Format für eine Explosion zu haben schien. Einige Stunden lang konnte man sich nicht sicher sein, ob diese Koalition das ...

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