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Gewalt gegen Frauen - Männer müssen anfangen, sich zu hinterfragen

Straubing (ots)

Laut einer Umfrage von YouGov gibt jeder sechste Mann zu, schon einmal jemanden sexuell bedrängt zu haben. Und ja, nicht jeder Mann reißt eine Frau ins Gebüsch. Nicht jeder fasst eine Kollegin unpassend an. Aber auch die restlichen fünf sind Teil des Problems, solange sie nur zuschauen und mitlachen. Auch wir Männer müssen anfangen, selbst bei Kleinigkeiten skeptisch zu werden. Wir müssen anfangen, gegen ein System zu kämpfen, das Gewalt ermöglicht und Täter schützt. Denn solange wir Solidarität mit dem Täter über Empathie mit dem Opfer stellen, bleiben wir Teil des Problems.

Pressekontakt:

Straubinger Tagblatt
Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes
Markus Peherstorfer
Telefon: 09421-940 4441
politik@straubinger-tagblatt.de

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell

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