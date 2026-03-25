Straubinger Tagblatt

Kann klappen, muss aber nicht

Straubing (ots)

Die Regierung hat nun also die Ziele klar benannt und Maßnahmen sogar verschärft, aber an der Umsetzung könnte sie dennoch scheitern. Ausgerechnet Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) droht der eigenen Regierung mit ihren Plänen in den Rücken zu fallen und damit den Klimaschutz zu sabotieren.

Es stimmt zwar, dass der Ökostrom zu oft ungenutzt abgeregelt werden muss, aber dieses Problem könnte man auch mit Speichern und Leitungsbau bekämpfen. Wenn durch die Bremse aber die CO2-Ziele gefährdet werden, wird es wieder eine Klage geben und das Spiel beginnt von vorne. Damit wäre nur Zeit gewonnen, die wir gar nicht haben.

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