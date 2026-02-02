TÜV SÜD

Patrick Vollmer neuer Vorstandsvorsitzender der TUEV SUED AG

München (ots)

Patrick Vollmer hat am heutigen Tag seine Tätigkeit als Vorstandsvorsitzender (CEO) der TÜV SÜD AG aufgenommen. Im November 2025 wurde er vom Aufsichtsrat zum neuen Vorsitzenden des Vorstands bestellt. Zusammen mit Sabine Nitzsche (Chief Financial Officer, CFO) und Ishan Palit (Chief Operating Officer, COO) bildet er nun den Vorstand der TÜV SÜD AG.

TÜV SÜD ist einer der weltweit führenden Anbieter von Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsdienstleistungen. Rund 30.000 Mitarbeitende an mehr als 1.000 Standorten in rund 50 Ländern arbeiten kontinuierlich an der Weiterentwicklung von Technologien, Systemen und Know-how. Damit leistet TÜV SÜD einen wesentlichen Beitrag zur Sicherheit, Nachhaltigkeit und Zuverlässigkeit technologischer Innovationen, die von erneuerbaren Energien über autonomes Fahren bis hin zu Künstlicher Intelligenz reichen.

"Die Übernahme der Verantwortung als CEO von TÜV SÜD ist für mich Ehre und Verpflichtung zugleich", sagt Patrick Vollmer. "TÜV SÜD steht für Sicherheit, Vertrauen und Verantwortung gegenüber Gesellschaft und Wirtschaft. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit unseren Teams weltweit auf diesem starken Fundament aufzubauen und die zukünftige Entwicklung des Unternehmens mit Fokus auf Innovation aktiv weiterzugestalten."

Patrick Vollmer verfügt über umfangreiche internationale Erfahrung im Aufbau und in der Führung von Dienstleistungs- und Industrieunternehmen. Vor seinem Wechsel zu TÜV SÜD hatte er verschiedene Führungspositionen bei Accenture inne, zuletzt als Leiter des globalen Industrials-Geschäfts. Zu Beginn seiner Karriere sammelte er unternehmerische Erfahrungen durch die Gründung einer eigenen Beratungsfirma und die Arbeit im Industrieunternehmen seiner Familie. Besonders reizvoll an seiner neuen Aufgabe findet er den Purpose von TÜV SÜD, technologische Innovationen sicher und zuverlässig zu machen und damit einen echten Mehrwert zu schaffen.

Ein besonderes Anliegen ist ihm die enge Zusammenarbeit mit den Mitarbeitenden. "TÜV SÜD verfügt über enormes Know-how und große Leidenschaft", sagt er. "Mein Fokus liegt darauf, zuzuhören, ein tiefes Verständnis für unsere Kunden und Partner zu entwickeln, Vertrauen aufzubauen und starke, international vernetzte Teams zu unterstützen, um gemeinsam nachhaltige Lösungen und Innovationen zu entwickeln."

Mit Patrick Vollmer im Amt ist der Aufsichtsrat davon überzeugt, dass das Unternehmen gut aufgestellt ist, um seine Position als zuverlässiger Partner für Technologie, Sicherheit und Nachhaltigkeit in den kommenden Jahren weiter zu stärken.

