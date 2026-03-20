Brandmauer-Debatte: Weber und die EVP wandeln auf einem schmalen Grat
Straubing (ots)
Die Kritik am Vorgehen im Fall der Chatgruppe, dem Treffen und der mangelnden Aufsicht Webers ist richtig. Der EVP-Chef, der nicht im Verdacht steht, ein Radikaler zu sein, sondern ein eher liberaler Vertreter innerhalb der Union ist, muss klarstellen, wo die roten Linien sind und diese auch einhalten: keine inhaltliche Zusammenarbeit! Weber wandelt auf einem schmalen Grat. Aber die grundsätzliche Strategie ist richtig, damit das EU-Parlament handlungsfähig bleibt.
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