Straubinger Tagblatt

Vereitelte Anschlagspläne

Straubing (ots)

Gleichzeitig jedoch muss die eigene Nachrichtengewinnung massiv ausgebaut und auf ein Niveau gebracht werden, das eine Abhängigkeit von ausländischen Quellen mindestens deutlich verringert. Datenschutz darf nicht dazu führen, dass jenen, die für die Sicherheit der Bürger sorgen sollen, Fesseln angelegt werden. Nicht weniger wichtig ist eine ehrliche Bestandsaufnahme der Integrationspolitik, die Radikalisierung verhindern muss, statt sie zu verwalten. Wer in Zeiten von zugespitzten Sicherheitsdebatten glaubwürdig bleiben will, der muss Kernprobleme offen benennen und auch konsequent angehen. Und zwar schnell, denn der Syrer in Berlin wird nicht der Letzte gewesen sein, der Übles im Schilde führt.

