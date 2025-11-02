Straubinger Tagblatt

Ohne echte Strukturreformen wird sich nichts ändern

Die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) steht erneut vor einer spürbaren Kostensteigerung für Millionen Versicherte: Der durchschnittliche Zusatzbeitrag dürfte im kommenden Jahr neue Höchstmarken erreichen. So richtig der Versuch ist, den Beitragsanstieg aufzuhalten: Die jüngsten Maßnahmen mit der Deckelung der Klinikfinanzierung und der Verwaltungskosten lassen strukturelle Substanz vermissen. Ein einmaliges Sparpaket von zwei Milliarden Euro, das nach Ansicht von Gesundheitspolitikern wesentlich weniger bringt, kann zwar kurzfristig für Linderung sorgen. Die eigentlichen Kostentreiber - Alterung der Gesellschaft, medizinisch-technischer Fortschritt, chronische Unterfinanzierung im System - werden so aber nicht gelöst. (...)

Das Versprechen stabiler Beiträge entpuppt sich damit als wenig belastbar. Politische Flickschusterei reicht nicht aus. Ohne echte Strukturreformen, zum Beispiel bei der Vergütung von Leistungen, der Finanzierung der Kliniken oder der Zusammenführung der Kranken- und Pflegeversicherung, wird sich die Kostenspirale weiterdrehen. (...)

An Mut und Entschlossenheit führt kein Weg vorbei. Jedes weitere Jahr voll vager Versprechungen und kurzfristiger Rettungspakete ist ein verlorenes.

