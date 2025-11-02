Straubinger Tagblatt

Die Entscheidung ist mehr als ein symbolischer Akt

Der Palast hat gehandelt, endlich. Der jüngere Bruder von König Charles III. verliert seine Titel und muss raus aus der Royal Lodge in Windsor. (...) Der Schritt kam spät, aber besser als nie. Dass Andrew nun seine Titel verliert, ist allerdings nicht unbedingt Ausdruck königlicher Größe, sondern ein spätes Eingeständnis von Versagen. Zu lange hatte der Palast gehofft, die Affäre werde abflauen, die Öffentlichkeit zur Tagesordnung übergehen. Doch die Zweifel blieben. (...)

So gesehen blieb dem König keine andere Wahl. Er musste handeln. Doch in einem Punkt unterscheidet sich die Haltung des Palasts: Erstmals stellt er auch die Opfer von Missbrauch in den Mittelpunkt. Ein Schritt, zu dem sich die königliche Familie bislang nie durchringen konnte. (...)

Charles' Entscheidung und Wortwahl sind damit mehr als ein symbolischer Akt. Sie zeigen, dass Macht und Privilegien kein Schutzschild sein dürfen, wenn Schuld im Raum steht. Es ist ein Signal über Windsor hinaus an alle, die bisher geschwiegen haben: zu reden, Namen zu nennen, Verantwortung einzufordern.

