mein-dienstrad.de ist offizieller Partner des Landes Mecklenburg-Vorpommern: Dienstrad-Leasing jetzt für Beamtinnen und Beamte sowie Tarifbeschäftigte verfügbar

Die Schönheit des Nordens nicht nur auf dem Weg zur Arbeit, sondern auch in der Freizeit mit einem geleasten Dienstfahrrad genießen: Das ist nun auch für die Beamtinnen und Beamten sowie die Tarifbeschäftigten des Landes Mecklenburg-Vorpommern bequem und kostengünstig über mein-dienstrad.de möglich. Schon Schleswig-Holstein hatte sich für mein-dienstrad.de entschieden, nun zieht auch das "Land zum Leben" nach.

"Wir freuen uns sehr, dass mein-dienstrad.de den Zuschlag erhalten hat und das Dienstrad-Leasing für alle Beschäftigten des Bundeslands in Rekordzeit von sechs Wochen in die Wege leiten konnte", zeigt sich mein-dienstrad.de-Geschäftsführerin Kerstin Tewer begeistert über die Zusammenarbeit mit der Landesverwaltung Mecklenburg-Vorpommern.

43.000 Beschäftigte des Landes Mecklenburg-Vorpommern können Diensträder leasen

Nur sechs Wochen, nachdem mein-dienstrad.de den Zuschlag der öffentlichen Ausschreibung erhalten hat, ist das Dienstrad-Leasing schnell und reibungslos an den Start gegangen. Seit dem 23. Oktober können alle 18.500 Beamtinnen und Beamten sowie die 24.500 Tarifbeschäftigten in Mecklenburg-Vorpommern mit einem Dienstrad des Oldenburger Unternehmens in die Pedale treten.

Bei einer Veranstaltung im Schweriner Fahrradladen Rachow Dreesch hat Finanzminister Dr. Heiko Geue gemeinsam mit Kerstin Tewer und Lars-Robin Weislogel, den Geschäftsführern von mein-dienstrad.de, das Dienstrad-Leasing vorgestellt. "Nicht jede kleine Strecke mit dem Auto zurücklegen, sondern das Fahrrad als Alternative nutzen. Dafür ist Leasing jetzt unsere Antwort und ich freue mich, dass das so toll funktioniert", sagt Dr. Heiko Geue.

Vor Ort waren ebenfalls die dpa und TV Schwerin ( TV-Beitrag). Was vielen Gästen nicht bewusst war und was auf besonders große Begeisterung gestoßen ist: Die Diensträder von mein-dienstrad.de können ausdrücklich auch privat genutzt werden. Ein großes Plus für alle Tarifbeschäftigten sowie die Beamtinnen und Beamten des Landes, die ein aktives Anstellungsverhältnis haben und das Leasingangebot ab sofort nutzen dürfen. Wie gut das ankommt und dass die Beschäftigten lange darauf gewartet haben, zeigt sich auch an den ersten Bestellungen, die bereits am Folgetag eingegangen sind. Kaum verwunderlich, immerhin lädt Mecklenburg-Vorpommern mit 2.250 Kilometern Radwegen entlang der Ostseeküste, vieler Seen, weiter Landschaften und malerischer Städte zum Radfahren ein.

Ablauf und Vorteile des Dienstrad-Leasings mit mein-dienstrad.de

Das Leasingverfahren von mein-dienstrad.de ist unkompliziert. "Wir stellen den Ablauf vollständig digital über unser Online-Portal zur Verfügung. Für die Registrierung erhalten die Beschäftigten einen Partnercode aus dem Intranet", erklärt Kerstin Tewer. Bei der Anmeldung werden einige persönliche Daten abgefragt. Mit einem bundesweiten Netzwerk von rund 4.600 Fachhandelspartnern sowie dem eigenen Online-Bike-Shop bietet mein-dienstrad.de interessierten Beschäftigten flexible Möglichkeiten, ihr Fahrrad auszuwählen und zu bestellen. Sie haben die freie Wahl an Marken und Modellen, wie zum Beispiel E-Bikes bis 25km/h, inklusive Lastenräder und Cargobikes, Klappfahrräder, Mountain- und Gravelbikes oder Rennräder. Nach der Bestellung im mein-dienstrad.de Bike-Shop wird das Wunschrad direkt nach Hause geliefert und auch der weitere Service, wie die Montage des Bikes und die Einweisung des Fahrers, erfolgen durch ein mobiles Service-Team vor Ort.

So kommen die Beschäftigten von Mecklenburg-Vorpommern in den Genuss höherpreisiger E-Bikes und Lastenräder, die für einen Spontankauf sonst oft zu teuer sind. Die Nutzungsgebühr wird hierbei bequem via Gehaltsumwandlung vom Monats-Bruttogehalt abgezogen. Auf diese Weise ergibt sich eine Ersparnis von bis zu 40 Prozent gegenüber dem Direktkauf eines Fahrrads. Und auch leasingfähiges Zubehör ist inbegriffen, wie zum Beispiel Fahrradschlösser, Fahrradkörbe oder Gepäckträger.

Die Diensträder sind dank einer Vollkaskoversicherung umfassend abgesichert. Die Abwicklung sämtlicher Schäden erfolgt über mein-dienstrad.de, seien es Unfallschäden, Verschleiß am (E-)Bike, Diebstahl oder Schäden durch Dritte. Darüber hinaus enthält jeder Leasingvertrag ein Service-Paket mit Wartungen, Inspektionen und Reparaturen, welche einfach mit dem mein-dienstrad.pass beim Fachhändler eingelöst werden können.

Mit dem Dienstrad-Leasing möchte sich das Land Mecklenburg-Vorpommern nicht nur als moderner Arbeitgeber aufstellen, sondern sich auch für eine gesunde und nachhaltige Arbeitskultur engagieren. Erklärtes Ziel ist es, bis 2030 eine der modernsten Landesverwaltungen Deutschlands und als gesamtes Bundesland bis 2040 klimaneutral zu sein. Dafür ist das Dienstrad-Leasing mit mein-dienstrad.de ein wichtiger Schritt, der es den Tarifbeschäftigten und Beamtinnen und Beamten ermöglicht, mehr Gesundheit und Flexibilität in ihren Arbeitsalltag zu integrieren.

Über mein-dienstrad.de

mein-dienstrad.de gehört zu den führenden Anbietern im Bereich Dienstrad-Leasing und ist eine Marke der baron mobility service GmbH mit Sitz in Oldenburg. Seit 2012 bietet das Unternehmen individuelle Leasing-Modelle für Arbeitgeber. Arbeitnehmer fahren ihr Wunschrad unabhängig von Marke und Model. Durch den Bezug des Dienstrades per Gehaltsumwandlung profitieren sie von einer steuerlichen Förderung über die 0,25%-Regelung und das Dienstrad darf für private Touren genutzt werden. Bei zahlreichen Unternehmen und öffentlichen Auftraggebern ist Dienstrad-Leasing bereits im Rahmen des Gesundheitsmanagements fest etabliert. Diese klimaschonende Fortbewegung ist für Unternehmen und Auftraggeber jeder Größe sowie für Selbstständige und Freiberufler möglich. mein-dienstrad.de beschäftigt rund 75 Mitarbeiter und kooperiert bundesweit mit über 4.600 Fachhandelspartnern. www.mein-dienstrad.de

