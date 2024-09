baron mobility service GmbH

mein-dienstrad.de auf der ZP Europe 2024: Dienstrad-Leasing für Konzerne und tarifgebundene Unternehmen im Fokus

Oldenburg (ots)

Als Aussteller der Zukunft Personal Europe (ZPE) in Köln informiert mein-dienstrad.de über das Dienstrad-Leasing speziell für große Unternehmen. Die ZPE, Europas größte Fachmesse für Human Resources, steht in diesem Jahr ganz im Zeichen innovativer Lösungen für die moderne Arbeitswelt. Auch mein-dienstrad.de, einer der führenden Anbieter im Bereich Dienstradleasing, wird vom 10. bis 12. September 2024 in Köln vertreten sein. Besucher haben die Möglichkeit, sich in Halle 5.1 am Messestand M.18 ausführlich über die Vorteile des Bike-Leasings zu informieren und offene Fragen an das Team von mein-dienstrad.de zu richten. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf den spezifischen Bedürfnissen von Konzernen und tarifgebundenen Unternehmen.

Individuelle Dienstrad-Lösungen für Unternehmen jeder Größe

Das Leasing von E-Bikes und Co. erfreut sich als attraktiver Mitarbeiterbenefit weiterhin wachsender Beliebtheit. Während Beschäftigte im Vergleich zum Direktkauf eines modernen Fahrrads oder E-Bikes bis zu 40 Prozent einsparen, erhöhen Unternehmen ihre Attraktivität als Arbeitgeber und fördern gleichzeitig Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Auf der diesjährigen ZPE in Köln möchte das Team von mein-dienstrad.de verdeutlichen, dass die Umsetzung trotz zahlreicher operativer Schritte weit weniger aufwendig ist, als viele Unternehmen befürchten. "Wir freuen uns darauf, mit Interessenten ins Gespräch zu kommen und sie ausführlich über die Chancen und die Abläufe des Dienstradleasings zu informieren", sagt Bente Stein, Gesamtvertriebsleiterin von mein-dienstrad.de.

mein-dienstrad.de bietet Unternehmen aller Größenordnungen maßgeschneiderte Lösungen - angefangen von kleinen und mittelständischen Unternehmen bis hin zum öffentlichen Dienst und zu Großkonzernen, wie zum Beispiel Bayer AG, Henkel und RheinEnergie AG. Erfahrungen zeigen, dass eine sorgfältige Planung und eine intensive Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten der Schlüssel zum Erfolg sind. Das Oldenburger Unternehmen unterstützt seine Kunden als professioneller Partner bei allen erforderlichen Schritten.

mein-dienstrad.de bietet Flexibilität für tarifgebundene Unternehmen

"Wir sind bestrebt, den Ablauf des Dienstradleasings für große Unternehmen so einfach wie möglich zu gestalten - angefangen von der Beratung über die Rahmenvereinbarung bis hin zum Abschluss des gewünschten Service-Pakets", erklärt Bente Stein. Ein wiederkehrendes Thema ist die Vereinbarkeit des Leasings mit bestehenden Tarifverträgen. mein-dienstrad.de bietet hierfür flexible Modelle, die sich auch in tarifgebundenen Unternehmen umsetzen lassen, beispielsweise durch bonusfinanzierte Lösungen.

"Die ZP Europe ist für uns eine wichtige Plattform, um zu zeigen, wie einfach und effektiv Dienstradleasing auch in großen Organisationen umgesetzt werden kann. Interessierte Messebesucher sind an unserem Stand herzlich willkommen. Unser Team steht bereit, um alle Fragen zu beantworten und individuelle Anforderungen gemeinsam zu besprechen", schließt Bente Stein.

Die seit 1999 in Köln stattfindende ZPE zieht jedes Jahr über 16.000 HR-Experten sowie rund 500 Aussteller, Partner und Sponsoren an. Darüber hinaus bietet die Messe ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Keynotes von renommierten Experten, Fachvorträgen und Workshops sowie Diskussionsrunden und Networking-Möglichkeiten. Themenschwerpunkte in diesem Jahr sind unter anderem Recruiting und Talent Management, Personalentwicklung und Weiterbildung sowie Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM).

Über mein-dienstrad.de

mein-dienstrad.de gehört zu den führenden Anbietern im Bereich Dienstradleasing und ist eine Marke der baron mobility service GmbH mit Sitz in Oldenburg. Seit 2012 bietet das Unternehmen individuelle Leasing-Modelle für Arbeitgeber. Arbeitnehmer fahren ihr Wunschrad nach Wahl. Bezieht der Mitarbeiter das Dienstrad per Gehaltsumwandlung, profitiert er von einer steuerlichen Förderung über die 0,25%-Regelung und darf sein Dienstrad für private Touren nutzen. Bei zahlreichen Unternehmen - darunter Konzerne wie die Bayer AG und Henkel - ist Dienstrad-Leasing bereits im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements fest etabliert. Diese klimaschonende Fortbewegung ist für Unternehmen jeder Größe sowie für Selbstständige und Freiberufler möglich. mein-dienstrad.de beschäftigt rund 70 Mitarbeiter, arbeitet bundesweit mit über 4.500 relevanten Fachhändlern zusammen und ist markenunabhängig. www.mein-dienstrad.de

Original-Content von: baron mobility service GmbH, übermittelt durch news aktuell