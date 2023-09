Badische Zeitung

Asylreform der EU: Keine Wunder zu erwarten

Kommentar von Daniela Weingärtner

Freiburg (ots)

Europa muss rasch abschreckende Signale in die Elendsviertel dieser Welt senden, wenn es nicht selbst bankrott gehen will, das haben inzwischen sogar die deutschen Grünen begriffen. Wie aber soll das gehen, wenn man gleichzeitig humanitäre Grundsätze nicht aufgeben will? Würde man Minderjährige und Familien, wie von den Grünen gefordert, von den rigorosen Prozeduren an den Außengrenzen ausnehmen, hätte das lediglich den Effekt, dass noch mehr Kinder und Jugendliche allein losgeschickt würden als jetzt schon. (...) Deshalb muss die Asylreform so schnell wie möglich kommen. Wunder sollte man sich aber auch davon nicht versprechen. https://www.mehr.bz/khs272m

