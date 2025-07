Straubinger Tagblatt

Wenn Pflege arm macht

Straubing (ots)

Wer jetzt als Pflegefall ins Heim muss, hat bald gar nichts mehr: Dass ein Platz dort mittlerweile mehr als 3.000 Euro im Monat kostet, ist der Weg in den finanziellen Ruin. Die mühsam ersparte Altersvorsorge schmilzt innerhalb weniger Monate dahin. Wer keine Rücklagen hat, beantragt "Hilfe zur Pflege" beim Sozialamt - ein Schritt, der oft mit Scham und Bürokratie verbunden ist.

Was es jetzt braucht, ist kein weiteres Herumdoktern an Einzelbeträgen oder Pflegegraden, sondern ein Systemwechsel: eine echte Pflegevollversicherung, die das Risiko solidarisch trägt - so wie es bei der Krankenversicherung längst Standard ist. Und dazu eine klare politische Prioritätensetzung: Pflege darf nicht zur Armutsfalle werden.

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell