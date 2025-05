Straubinger Tagblatt

Rentenreform: Der Vorschlag von Ministerin Bas ist ein Placebo

Doch wäre Rentnern geholfen, wenn künftig auch Neubeamte in die Rentenversicherung einzahlen müssten? Anfangs schon, weil mehr Geld in die Kasse fließt. Wenn Rentner, Abgeordnete und Selbstständige jedoch ins Rentenalter kommen, dreht sich der Vorteil um: Beamte hätten im Schnitt höhere Ansprüche und leben statistisch länger. Letztlich würde die gesetzliche Rentenversicherung sogar schlechter dastehen, ebenso wie die öffentliche Hand. Durch die Beitragspflicht müssten die Bruttobezüge der Beamten angehoben werden, während der Staat den Arbeitgeberanteil tragen müsste. (...) Es würde also vielleicht dem Gerechtigkeitsempfinden vieler Beitragszahler Genüge getan, jedoch kein Problem der gesetzlichen Rente gelöst. (...) Es wird höchste Zeit, die Rente auf ein solides Fundament zu stellen. Einfach mal einen raushauen - das hat mit verantwortungsvoller und seriöser Rentenpolitik nichts zu tun.

