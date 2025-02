"Zukunft gestalten - der F.A.Z.-Kongress": Frankfurter Allgemeine Zeitung bietet Diskussionsforum in herausfordernden Zeiten

FAZ - Frankfurter Allgemeine Zeitung

Zum sechsten Mal lädt die Frankfurter Allgemeine Zeitung (F.A.Z.) zum F.A.Z.-Kongress ein und wartet mit hochkarätigen Gästen aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Gesellschaft und Kultur auf.

Der F.A.Z.-Kongress findet am 21. März 2025 im Kap Europa in Frankfurt statt. Unter dem Leitmotiv "Zukunft gestalten" sprechen Herausgeber sowie Redakteurinnen und Redakteure der F.A.Z. mit prominenten Gästen über politische, gesellschaftliche und ökonomische Zukunftsperspektiven für Deutschland, Europa und die Welt.

Einige der diesjährigen Gesprächspartner sind:

Manfred Weber, EVP-Partei- und Fraktionsvorsitzender

Dorothee Bär, Mitglied des Bundestags und stellvertretende Parteivorsitzende der CSU

Cem Özdemir, Bundestagsabgeordneter für Stuttgart und Bundesminister

Christiane von Hardenberg, Kolumnistin, Bestsellerautorin und Gründerin der Wealth Academy

Marie-Christine Ostermann, Präsidentin von DIE FAMILIENUNTERNEHMER

Christian Bau, Drei-Sterne-Koch und Bundesverdienstkreuzträger

Saba-Nur Cheema, Politologin und Publizistin

Prof. Dr. Meron Mendel, Direktor der Bildungsstätte Anne Frank

Univ.-Prof. Dr. med. Andreas Michalsen, Internist und Ernährungsmediziner

Achim Greser & Heribert Lenz, F.A.Z.-Karikaturisten

Bischof Dr. Georg Bätzing, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz

Prof. Dr. Christiane Tietz, Kirchenpräsidentin der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau

Die Veranstaltung beginnt um 9.15 Uhr (Einlass ab 8 Uhr) und endet um 18 Uhr.

Der F.A.Z.-Kongress richtet sich an Abonnentinnen und Abonnenten, Leserinnen und Leser sowie an Medieninteressierte in ganz Deutschland. Details zu den Tickets und der Anmeldung sind unter www.fazkongress.de veröffentlicht.

Pressevertreter können sich hier bis 11. März 2025 akkreditieren. Die Kapazitäten sind begrenzt. Die F.A.Z. behält sich die Entscheidung über eine Akkreditierung vor.

