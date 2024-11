FAZ - Frankfurter Allgemeine Zeitung

75 Jahre Frankfurter Allgemeine Zeitung

Höchste verkaufte F.A.Z.-Gesamtauflage im Jubiläumsjahr

Frankfurt am Main (ots)

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung (F.A.Z.) feiert ihr 75-jähriges Bestehen mit einem Rekord: Der F.A.Z. ist es im Jubiläumsjahr erstmals seit Beginn der IVW-Ausweisung gelungen, eine verkaufte Gesamtauflage (F.A.Z., F.A.S. und FAZ+) von mehr als 500.000 Exemplaren zu erzielen.

"Die seit 75 Jahren anhaltende politische und gesellschaftliche Relevanz der F.A.Z. spiegelt sich in der am besten verkauften Gesamtauflage im Jubiläumsjahr wider", sagte Thomas Lindner, Vorsitzender der Geschäftsführung der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. "In einem schwierigen gesellschaftlichen Umfeld für Nachrichtenmedien schlägt sich die F.A.Z. sehr gut. In einer Zeit schier unüberschaubarer Informationsflut gelingt es uns, unseren Lesern fundierte, seriöse und durchdachte Orientierungsangebote zu machen. Das wird geschätzt."

Anfang April wurde unter dem Slogan "Zukunft braucht Denkanstöße - wir liefern sie seit 1949" die F.A.Z.-Jubiläumskampagne gestartet. Leser können sechs Monate lang die Frankfurter Allgemeine Zeitung sowie die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung zum Sonderpreis von 75 Euro (digital, inklusive FAZ+) und 375 Euro (Print) beziehen. Zusätzlich läuft eine weitere, groß angelegte FAZ+-Kampagne, die sieben Monate lang unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte auf FAZ.NET für nur fünf Euro monatlich bietet.

Die F.A.Z. schaut im Jubiläumsjahr auch redaktionell nach vorne. So erweiterte sie ihre "PRO"-Newsletter-Familie um "PRO Weltwirtschaft", ein digitales Informationsangebot zu aktuellen Entwicklungen rund um Geoökonomie, Globalisierung, Sicherheit und Ressourcen.

Die Produktreihe F.A.Z. PRO liefert einen umfassenden und aktuellen Überblick über die jeweiligen Themen sowie einen tiefgehenden und fachversierten Einblick. Die Newsletter bedienen ein Fachpublikum, beruflich aktive Zielgruppen mit themenspezifischen Interessen sowie Leserinnen und Leser, deren Themeninteresse über die allgemeine Berichterstattung in der F.A.Z. hinausgeht. Etabliert sind bereits die PRO-Newsletter PRO Einspruch und PRO Digitalwirtschaft.

"Wir feiern in diesem Jahr den großen Erfolg, bereits 75 Jahre lang dieses Land und das Weltgeschehen begleitet, analysiert und geprägt zu haben. Seriosität, Kontinuität, Ausgewogenheit und Unabhängigkeit haben uns bis hierhergebracht und sind fest mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und den F.A.Z.-Produkten verbunden", so der diesjährige Vorsitzende des Herausgebergremiums, Jürgen Kaube.

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung sieht sich für die Zukunft gut gerüstet: "Unser Flaggschiff ist die gedruckte Zeitung, die weiterhin solide Erlöse erwirtschaftet", stellt Lindner fest. "Doch auch mit unseren digitalen Produkten faz.net, FAZ+ und den PRO-Newslettern erschließen wir neue Zielgruppen und erzielen Gewinne."

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung feiert ihr Jubiläumsjahr auch mit dem Buch "Die Wahrheit der Tatsachen - Schlaglichter der F.A.Z. auf 75 Jahre Deutschland" von Herausgeber Gerald Braunberger als Sonderpublikation: Was hat Deutschland geprägt? Wie hat die F.A.Z. diese Momente begleitet? Und wie hat sich die F.A.Z. über die Jahre verändert? In über 40 Texten der F.A.Z.-Redaktion beleuchtet der vorliegende Band die von Umbrüchen, Entwicklungen und Herausforderungen geprägte Geschichte der Bundesrepublik und der F.A.Z. Sie zeigen auf eindrucksvolle Weise, wie tief die Zeitung in den gesellschaftlichen Diskurs eingebunden war und ist. In einer Zeit, in der die Medienlandschaft immer vielfältiger und komplexer wird, bleibt die F.A.Z. ein Ort, an dem fundierte Meinungen und tiefgehende Analysen zum Tragen kommen. Erwerben können Sie das Buch im Verlagsshop unter: https://fazbuch.de/produkt/die-wahrheit-der-tatsachen/

Über die Frankfurter Allgemeine Zeitung

Am 1. November 1949 erschien die erste Ausgabe der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in einer Auflage von 60.000 Exemplaren. Mit Wegfall des Lizenzzwangs der Alliierten zur Gründung deutscher Zeitungen hatten 72 private Geldgeber das Startkapital zur Verfügung gestellt, mit Anteilen von je 5.000 DM. Die fünf Gründungsherausgeber strebten einen neuen Typ Zeitung an: eine Stimme Deutschlands in der Welt, die sich an nachdenkliche Menschen aus allen Berufen und Altersgruppen richtet.

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung zählt seit ihrer Gründung zu den bedeutendsten überregionalen Tages- und Wirtschaftszeitungen. Sie steht für Unabhängigkeit, gründlich recherchierte Fakten, präzise Analysen und kluge Kommentare. Als eine der wichtigsten Informationsquellen erreicht sie mit ihren Zeitungsausgaben und digital im Internet täglich 2,05 Mio. Leserinnen und Leser (b4p 2024 I) - davon sind ein Großteil Entscheider aus Wirtschaft, Politik und Kultur. Digital setzt die F.A.Z. Maßstäbe: Mit FAZ.NET, den PRO-Newslettern, zahlreichen Apps und dem Frühdenker Podcasts sowie dem Podcast für Deutschland ist der erstklassige Qualitätsjournalismus der F.A.Z. jederzeit und überall verfügbar. Mit dem F.A.Z.-Archiv stellt sie vielen Tausenden Bibliotheken, Unternehmen und Institutionen ein unverzichtbares Nachschlagewerk zu den großen Themen unserer Gegenwart seit Jahren erfolgreich zur Verfügung.

Original-Content von: FAZ - Frankfurter Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell