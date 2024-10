Lidl

Bei Lidl gilt der Goldstandard: Neue Filialen werden noch nachhaltiger

Als erster Lebensmitteleinzelhändler erfüllt Lidl in Deutschland die neuen DGNB-Mindestanforderungen für Neubauten

Bild-Infos

Download

Bad Wimpfen (ots)

Lidl in Deutschland geht beim nachhaltigen Filialbau noch einen Schritt weiter und wird dafür belohnt: Für seine neue Baubeschreibung (BBS 2024), die für alle zukünftig geplanten Filialneubauten Standard sein wird, ist der Lebensmitteleinzelhändler von der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) mit der Gold-Basiszertifizierung (Vorzertifikat) der DGNB-Version 2023 ausgezeichnet worden. Das Besondere an der DGNB-Version 2023 ist, dass es sich um einen umfassend überarbeiteten Kriterienkatalog für die Zertifizierung von Neubauten handelt, der zahlreiche neue Mindestanforderungen enthält.

Es ist das erste Mal, dass ein Lebensmitteleinzelhändler dieses Zertifikat erhält. Das belegt nicht nur, dass Lidl in Deutschland den nachhaltigen Filialbau als Standard definiert, sondern auch, dass Lidl in diesem Bereich eine Vorreiterrolle einnimmt. "Die Zertifizierung ist ein riesiger Erfolg für uns. Für alle zukünftig geplanten Lidl-Neubauten in Deutschland wird die Gold-Zertifizierung Pflicht. Wir haben früh auf Nachhaltigkeit im Filialbau gesetzt und diese Auszeichnung zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Damit machen wir Einkaufen auch abseits unserer Sortimentsgestaltung nachhaltig und zeigen, dass wir nicht nur für heute, sondern auch für morgen Verantwortung übernehmen", sagt Jan Brenn, Mitglied der Geschäftsleitung von Lidl in Deutschland.

"Mit dem DGNB Basiszertifikat in Gold schafft Lidl in Deutschland eine ideale Grundlage, um die Umsetzung ganzheitlicher Nachhaltigkeitsanforderungen in den Filialen systematisch voranzutreiben. Damit unterstreicht der Lebensmitteleinzelhändler seine Ambition, einer der Pioniere im nachhaltigen Filialbau zu sein - nicht nur bei einzelnen Leuchtturmprojekten, sondern flächendeckend", betont Johannes Kreißig, Geschäftsführender Vorstand der DGNB.

Vier neue Anforderungen in der Standard-Baubeschreibung

Lidl in Deutschland nimmt in seine Standard-Baubeschreibung 2024 die folgenden neuen Kriterien auf, die den DGNB-Mindestanforderungen entsprechen:

klimaneutraler Betrieb oder Klimaschutzfahrplan bis 2045

Erstellung einer Klimarisikoanalyse

Widerstandsfähigkeit gegenüber Klimarisiken

Vorlage einer Rückbauanleitung

Vier weitere Kriterien sind im neuen DGNB-Katalog als Mindestanforderungen definiert. Diese wurden von Lidl in Deutschland bereits in der Vergangenheit auf sehr gutem Niveau erfüllt und werden weiterhin Teil der Standard-Baubeschreibung sein:

Vorhandensein eines Energiemonitoring-Konzepts

Verwendung zertifizierter Holzwerkstoffe

Hohe Innenraumluftqualität

Barrierefreiheit

Seit 2009 ist Lidl in Deutschland Mitglied der DGNB. Bereits im ersten Mitgliedsjahr erhielt der Lebensmitteleinzelhändler sein erstes Zertifikat für eine Filiale in Hannover, viele weitere folgten bis heute.

Weitere Informationen zu den Immobilien von Lidl in Deutschland finden Sie hier.

Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier.

Original-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuell