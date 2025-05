Straubinger Tagblatt

Die Linke gehört nicht zur demokratischen Mitte

Gut möglich, dass Kanzler Merz und die Koalition bald wieder auf die Linkspartei angewiesen sind, weil die demokratische Mitte keine eigene Mehrheit mehr hat. Nein, die Linke gehört nicht dazu. Reichinneks Plädoyer für einen Systemwechsel und einen "demokratischen Sozialismus" oder antisemitische Tendenzen bis hin in die Bundestagsfraktion zeigen, dass die Linke längst keine normale Partei ist. Sie muss erst einmal klären, wohin sie will, wie ihre Antworten auf die geostrategischen Herausforderungen aussehen und ob sie radikale Systemopposition oder konstruktive Kraft sein will.

