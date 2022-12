Straubinger Tagblatt

Reichsbürger-Razzia: Der Staat ist hilflos

Straubing (ots)

Die Hilflosigkeit des Staates zeigt sich auch darin, dass Bundesinnenministerin Nancy Faeser von einer "mutmaßlichen terroristischen Vereinigung" spricht und nicht in der Lage ist, sich da präzise festzulegen. Eine "harte Gangart" kündigt die SPD-Politikerin an, das hat sie exakt so bei den Klimaaktivisten der "Letzten Generation" auch schon getan. Sind etwa beide Gruppierungen gleich gefährlich? Doch wohl nicht. Drei Nachrichtendienste hat dieses Land, Abertausende Polizisten, dazu Scharen von Politikern. Sie alle sollten in der Lage sein, die Reichsbürger in die Schranken zu weisen. Ein für alle Mal. Bevor sie noch zahlreicher werden.

