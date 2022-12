Straubinger Tagblatt

Westbalkan-Konferenz - Ein Trauerspiel

Straubing (ots)

So sehr der EU daran gelegen sein muss, dass Belgrad nicht vollends nach Russland abdriftet, und dass China seinen Einfluss in der Region nicht ausbaut: Serbien, wie es sich unter Vucic entwickelt hat, kann nicht Mitglied der EU werden. Auch in Bosnien-Herzegowina gibt es massive Spannungen zwischen den Volksgruppen. Der Westbalkan ist für Europa wichtig, auch mit Blick auf die illegale Migration. Doch so sehr man die Ungeduld der betroffenen Länder verstehen kann: Die EU kann sich weitere interne Problemfälle à la Viktor Orbán nicht erlauben.

