Das türkische Technologie-Unternehmen Togg war beim VivaTech, dem größten Startup- und Tech-Event Europas

Im Gespräch erklärte der CEO, Gürcan Karakas, das eigene Konzept

Kocaeli, Türkiye (ots)

High-Tech-Unternehmen und Pionier des E-Mobilitäts-Ecosystems

"Togg verbindet Smart Home mit mobilen Diensten und Smart City zu einem neuen Ecosystem der E-Mobility"

Das türkische Joint-Venture wird 2023 das erste einheimische Elektroauto auf den Markt bringen. In seinem hochmodernen Forschungs- und Entwicklungszentrum entwickeln Fachkräfte und Ingenieure intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge der nächsten Generation. Togg arbeitet ferner an einem nachhaltigen Ecosystem - es führt elektrische und vernetzte Technologien in einem intelligenten, benutzerzentrierten und empathischen Designkonzept - USECASE Mobility® - zusammen.

"Wir entwerfen mehr als ein intelligentes Auto. <TOGG Smart Life> steht für ein offenes Ecosystem, das mit anderen Systemen vernetzt ist und interagiert. Wir zielen auf ein nachhaltiges Mobilitäts-Ecosystem, das effektiv, nutzer- und klimafreundlich ist. Wir setzen auf Dekarbonisierung. Das ist die Zukunft der E-Mobility", so Togg-CEO Gürcan Karakas in seinem Gespräch in <VivaTech>.

Das größte Tech-Event Europas brachte auch dieses Jahr in Paris - und online - Führungskräfte, Start-ups, Investoren, Forscher und Innovatoren aus aller Welt zusammen.

Mit intelligenten Technologien zu einem neuen Mobilitätserlebnis

Karakas verwies weiterhin auf das Zusammenschmelzen der Automobil- und Smartphone-Industrie zu einem intelligenten Ökosystem, in dessen Mittelpunkt die 5G-Mobility steht. Togg verbindet Smart Home, mobile Dienste und Smart City zu einem neuen Mobilitäts-Ecosystem. Dabei werde vorausschauend auch die zukünftigen Erwartungen der Automobilnutzer in den Blick genommen, die technologische um die soziale Dimension erweitert. "Es kommt auf innovative Geschäftsmodelle an - aber auch auf Blockchain-Systeme, um Daten und andere Assets schnell, sicher und umweltfreundlich zu speichern und zu übertragen", fügt der Togg-CEO Karakas hinzu.

Neue Player für eine neue Industrie

Die Bekämpfung des Klimawandels und die Rahmenbedingungen, die von Regierungen gesetzt wurden, prägen die Weiterentwicklung von Mobilitäts-Ecosystem maßgebend. Togg ist beim Wettbewerb um die Erweiterung der Fahrreichweite von E-Autos, der technischen Weiterentwicklung von Batterien sowie dem Ausbau des Fahrtkomforts gut aufgestellt. Das Automobilunternehmen wird seine Fahrzeuge mit eigenen Batterien versorgen, die von Siro Silk Road Clean Energy Solutions, einem Joint Venture mit Farasis Energy, entwickelt werden.

"Der Kürzel VUCA steht für Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität - allesamt Begriffe, die auch als Chance zu begreifen sind. Fintech, Künstliche Intelligenz oder UX sind die zentralen Herausforderungen in der E-Mobility-Branche, denen sich Togg annimmt. Unsere Branche wird nicht nur von den größten Unternehmen geprägt, die klügsten und agilsten spielen ebenfalls eine wichtige Rolle", fasst Togg-CEO Karakas zusammen.

M. Gürcan Karakas

M. Gürcan Karakas wurde 1965 in Antalya geboren. Er wuchs in Deutschland auf, schloss sein Studium 1988 an der Middle East Technical University (METU) mit einem Abschluss in Maschinenbau ab. Im selben Jahr startete er beim Aselsan in Ankara seine Karriere, die er ab 1990 bei Bosch fortsetzte, wo er 2002 die Geschäftsleitung übernahm und 2004 zum CEO von Bosch Türkiye aufstieg. 2007 übernahm er die Leitung des weltweiten Vertriebs und des Bosch Car Service Netzwerks im Geschäftsbereich Bosch Automotive Aftermarket in Karlsruhe. 2011 übernahm er in der Bosch-Zentrale die Leitung von Marketing und Vertrieb sowie Automotive-Strategien. 2013 kehrte er ins aktive operative Geschäft zurück und wurde Mitglied des Vorstands der Division Electrical Drives mit globaler Verantwortung mit Fokus auf die Märkte NAFTA und in Asien. Nach einer langen und erfolgreichen Karriere bei Bosch übernahm er am 1. September 2018 als CEO die Verantwortung der türkischen Mobilitätsmarke TOGG.

