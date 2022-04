Alexander Gries

Personalberatung Dragon & Gries: Hier finden Konzerne und Steuerexperten ihr Mitarbeiter-"Match"

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Alexander Gries und Maximilian Dragon finden immer das passende Match - zumindest, wenn es um das Finden von Wunschmitarbeitern geht. Die Geschäftsführer der Personalberatung Dragon & Gries unterstützen als Headhunter Konzerne bei ihrer Suche nach den passenden Steuerexperten - und umgekehrt. Dabei legen sie vor allem Wert auf eine langfristige Zusammenarbeit.

Den richtigen Mitarbeiter für die offenen Stellen zu finden, ist oft gar nicht so einfach. In vielen Branchen hat die geringe Anzahl an spezialisierten Fachkräften mittlerweile dafür gesorgt, dass sich die Unternehmen aktiv um Bewerber bemühen müssen, statt wie früher einfach auf die passenden Bewerbungen zu warten. Genau so geht es auch immer mehr hochrangigen Unternehmen, die nach einem Steuerberater oder anderen Steuerexperten suchen. "Selbst DAX-Unternehmen mit einem hohen Bekanntheitsgrad und einer entsprechenden Außenwirkung haben große Schwierigkeiten, ihre offenen Stellen zu besetzen", wissen die Headhunter Maximilian Dragon und Alexander Gries von Dragon & Gries.

"Während der Bedarf an Steuerexperten kontinuierlich zunimmt, gibt es ein Defizit an Fachkräften in der Branche. Die Kandidaten kennen ihren Marktwert, was ihre Ansprüche an Gehalt und Arbeitsbedingungen steigen lässt." Es ist dabei oft gar nicht so einfach, die Bedürfnisse beider Seiten zusammenzubringen - aber eben auch nicht unmöglich. Deshalb hat Alexander Gries gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Maximilian Dragon die Personalberatung Dragon & Gries gegründet. Mit dem Fokus auf den Fachbereich Konzernsteuern ist es ihr Ziel, die geeigneten Steuerexperten, das heißt Steuerberater, Rechtsanwälte im Bereich Steuerrecht und andere Experten in diesem Bereich, mit den passenden Unternehmen in Kontakt zu bringen, um für beide Seiten die bestmögliche Lösung zu finden.

Alexander Gries und Maximilian Dragon unterstützen ihre Kunden mit klassischem Headhunting

Ihre Methode versteht sich als klassisches Headhunting. "Das bedeutet, dass wir unsere Kandidaten durch direkte Ansprache auf Business-Plattformen wie Xing und LinkedIn gewinnen. "Für uns ist es aber auch wichtig, nicht nur auf diesen Plattformen nach geeigneten Kandidaten zu suchen und sie dort anzusprechen. Wenn wir einen Steuerexperten von uns überzeugen wollen, rufen wir ihn deshalb häufig einfach an."

Ihr Angebot richtet sich dabei nicht nur an Unternehmen, die auf der Suche nach neuen Mitarbeitern sind, sondern auch an Steuerberater, Rechtsanwälte im Steuerbereich und andere Steuerexperten, die nach einem neuen Arbeitgeber in der Branche suchen. In diesem Fall bietet die Personalberatung Dragon & Gries eine enge Zusammenarbeit im gesamten Bewerbungsprozess: "Das reicht von der Unterstützung beim Erstellen des Lebenslaufes über die Vorbereitung zum Interview bis zu Entscheidungshilfen", erzählen die Experten. Ein großer Vorteil für diese Kunden sei das große Netzwerk an Unternehmen, das sich die Headhunter bereits aufgebaut haben.

Personalberatung Dragon & Gries: Hier sind Bewerber und Arbeitgeber gut aufgehoben

Mit ihrem Angebot spricht die Personalberatung also gleich mehrere Zielgruppen im Fachbereich Konzernsteuern an. Damit sind Alexander Gries und sein Geschäftspartner Maximilian Dragon hoch spezialisiert - und wollen das auch auf lange Sicht bleiben. "Die Personalberatung ist eine stark wachsende Branche, die großes Potenzial bietet. Viele Berufsanfänger geben allerdings schnell wieder auf, da sie mit dem Druck nicht umgehen können." Dadurch hätten es Unternehmen oft mit wechselnden Ansprechpartnern zu tun.

Ein weiteres Problem, das viele Anbieter am Markt haben: eine falsche Selbsteinschätzung. "Einige Berater nehmen Aufträge an, die sie nicht erfüllen können", wissen die Headhunter. Diese hätten dann oft kein gutes Netzwerk und würden aufgrund fehlender Expertise nicht verstehen, was für einen Mitarbeiter das Unternehmen eigentlich suche. In ihrem Fachbereich beobachten Alexander Gries und Maximilian Dragon zudem, dass viele Personalberater kaum oder gar keine Spezialisierung aufweisen können und sich dementsprechend auch nur oberflächlich mit der komplexen Materie "Steuern" auskennen. Auf der Basis sei es schwierig, eine gewinnbringende Personalentscheidung anzutreiben.

Headhunter aus Leidenschaft: der Werdegang von Alexander Gries und Maximilian Dragon

Die Personalberatung Dragon & Gries will es deshalb anders machen. Aktuell sind die beiden Recruiting-Experten auf der Suche nach geeignetem Fachpersonal für ihre Kunden auf Unternehmensseite. Statt - wie einige Mitbewerber - einfach alle verfügbaren Fachkräfte in dem Bereich anzuschreiben, wählen die Gründer dabei bereits konsequent aus, welche Steuerexperten auf welche offenen Stellen passen würden. "Vielen Mitbewerbern geht es nicht um eine langfristige Beziehung zu den Kandidaten", erklären sie den Unterschied. Ihnen und ihrem Team liege es am Herzen, mit jedem Menschen im Konzernsteuerumfeld über das Thema Karriere zu sprechen. "Egal, ob wir ihn dann erst zwei Jahre später vermitteln oder gar nicht."

Die Leidenschaft für Konzernsteuern wurde weder Alexander Gries noch Maximilian Dragon in die Wiege gelegt. Headhunter waren die beiden Geschäftspartner allerdings schon vor ihrer eigenen Unternehmensgründung. "Wir haben gemeinsam in einer Personalberatungsfirma gearbeitet, wobei wir dort den Bereich Finanzen aufgebaut haben." Die Steuern waren dadurch schon von Beginn an Teil ihres Arbeitslebens. Von da an dauerte es drei weitere Jahre, bis der Entschluss zum eigenen Unternehmen gefasst war.

"Diesen Schritt sind wir vor allem gegangen, weil wir im Umgang mit den Kandidaten mehr Freiheiten haben wollten", erzählen die Experten. Vieles, was bei ihrem ehemaligen Arbeitgeber Regel war, widerstrebte dem innovativen Geist der Gründer. Statt eine schnelle Vermittlung wollten sie eine langfristige Zusammenarbeit mit ihren Kunden aufbauen. Und die Strategie scheint aufzugehen: Heute beraten die beiden Gründer erfolgreich Steuerexperten jeglicher Art und Unternehmen - immer mit einem Ziel vor Augen: "Wir wollen, dass Menschen gerne zur Arbeit gehen."

Sind auch Sie auf der Suche nach dem passenden Steuerexperten für Ihren Konzern oder sind Sie selbst Experte im Bereich Steuern und suchen eine neue Herausforderung? Dann melden Sie sich jetzt bei Alexander Gries und Maximilian Dragon von Dragon & Gries und profitieren Sie von ihrer Expertise.

Original-Content von: Alexander Gries, übermittelt durch news aktuell