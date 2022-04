ZDF

Fernsehfilm der Woche im ZDF: "Endlich Witwer – Forever young"

Nach dem überraschenden Tod seiner Frau, einer schwierigen Verarbeitungsphase und der Versöhnung mit seinen Kindern Gerd (Tristan Seith) und Susanne (Susanne Bormann) startet Georg Weiser (Joachim Król) eine Fahrt mit dem Wohnmobil nach Afrika, die abrupt bereits auf einem Bauernhof in Deutschland endet. Das ZDF sendet den Fernsehfilm der Woche "Endlich Witwer – Forever young" am Montag, 11. April 2022, um 20.15 Uhr. Der Film ist ab Montag, 4. April 2022, ein Jahr lang in der ZDFmediathek abrufbar. Autorin Anca Miruna Lăzărescu führte auch Regie. Statt eines Trips nach Afrika begibt sich Georg Weiser auf eine Reise in die Vergangenheit. Er möchte sein Leben als Witwer nutzen, alte Wunden des Lebens zu schließen und nie gelebte Träume wahr zu machen. Seine Reise nach Marokko findet wegen eines Kupplungsschadens ein vorläufiges Ende auf dem alternativen Hof seiner einstigen Freunde Jürgen (Peter Lohmeyer) und Petra (Martina Gedeck). Fast vier Jahrzehnte zuvor war die Freundschaft der drei zerbrochen. Weiser möchte den beiden nun die Hand reichen, doch es zeigt sich, dass viele alte Wunden, die sie sich damals zugefügt haben, noch nicht verheilt sind. Lässt sich vielleicht nachholen, was man damals verpasst hat? Ansprechpartnerin: Sabine Dreher, Telefon: 030 – 2099-1098; Presse-Desk: Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 – 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/endlichwitwer Der Film "Endlich Witwer – Forever Young" steht für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten im Vorführraum des ZDF-Presseportals zur Verfügung. Pressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/endlich-witwer-forever-young "Endlich Witwer – Forever Young" in der ZDFmediathek: https://kurz.zdf.de/CzU/

