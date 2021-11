Skoda Auto Deutschland GmbH

ŠKODA OCTAVIA RS gewinnt SPORT AUTO AWARD 2021 bei Leserwahl von SPORT AUTO

Weiterstadt

› Leser wählen den OCTAVIA RS zum Importsieger in der Kategorie Diesel

› Dynamischer Kompaktsportler beschleunigt in 6,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h (2,0 TDI DSG 4x4 147 kW (200 PS): Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,0 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert 131 g/km)

› OCTAVIA RS basiert auf der vierten Generation des Markenbestsellers

Die Leser von SPORT AUTO haben den OCTAVIA RS zum besten importierten Dieselfahrzeug gewählt und ihm damit den SPORT AUTO AWARD verliehen. Das Siegerauto besitzt einen 147 kW (200 PS) starken 2,0-Liter-TDI mit automatischem 7-Gang-Direktschaltgetriebe (DSG) und Allradantrieb. So motorisiert schafft der Kompaktsportler den Sprint auf 100 km/h in 6,8 Sekunden.

Bei der 29. Wahl zum SPORT AUTO AWARD konnten die Leser aus 234 Modellen in 28 Kategorien ihre Favoriten bestimmen. 15.522 Teilnehmer sind dem Wahlaufruf gefolgt und gaben ihre Stimme in zehn Tuning- und 18 Serienklassen ab. In letzteren gibt es jeweils einen Gesamt- und Importsieger. In der Kategorie Diesel triumphiert der ŠKODA OCTAVIA RS 2,0 TDI DSG 4x4 147 kW (200 PS) als bestes Importauto.

Der ŠKODA OCTAVIA RS basiert auf der vierten Generation des Markenbestsellers. Im RS-Derivat des OCTAVIA verbaut der Hersteller ausschließlich die Topmotoren der Baureihe. Neben dem SPORT AUTO AWARD-Sieger OCTAVIA RS 2,0 TDI DSG 4x4 mit 147 kW (200 PS) bietet ŠKODA drei weitere Motor-Getriebe-Varianten an. Auf Dieselseite können Kunden den 147 kW (200 PS) starken 2,0 TDI auch mit 7-Gang-DSG und Frontantrieb wählen (Kraftstoffverbrauch kombiniert 4,4 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert 116 – 115 g/km). Bei den Benzinern steht der 2,0 TSI mit 180 kW (245 PS) bereit, den es sowohl mit manuellem 6-Gang-Schaltgetriebe (Kraftstoffverbrauch kombiniert 6,8 – 6,7 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert 156 – 153 g/km) als auch mit 7-Gang-DSG (Kraftstoffverbrauch kombiniert 6,6 – 6,5 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert 151 – 148 g/km) gibt.

OCTAVIA RS: dynamisches Fahrerlebnis dank Sportfahrwerk und Progressivlenkung

Das Siegerfahrzeug zeichnet sich unter anderem durch 4x4-Antrieb aus. Dessen Steuerelektronik reagiert innerhalb von Sekundenbruchteilen auf wechselnde Fahrzustände und unterstützt die Fahrdynamik etwa bei schneller Kurvenfahrt. Wenn dabei das kurveninnere Rad entlastet wird, überträgt das System einen Teil des Antriebsmoments auf das gegenüberliegende Rad und hält hierdurch die Traktion aufrecht. Der OCTAVIA RS sprintet in 6,8 Sekunden auf 100 km/h. Zum dynamischen Fahrerlebnis und agilen Handling tragen maßgeblich das um 15 Millimeter tiefergelegte Sportfahrwerk und die Progressivlenkung bei – beides zählt zur Serienausstattung. Für das sportliche Exterieur versieht ŠKODA den OCTAVIA RS mit den typischen schwarzen Akzenten, auch das traditionell betont dynamisch gestaltete Interieur ist überwiegend in Schwarz gehalten.

Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 ersetzt der neue WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) den bisherigen Fahrzyklus (NEFZ). Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2- Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Weitere Informationen zu den Unterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sie unter www.skoda-auto.de/wltp.

Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren. Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind, werden die NEFZ-Werte von den WLTP-Werten abgeleitet. Die zusätzliche Angabe der WLTP-Werte kann bis zu deren verpflichtender Verwendung freiwillig erfolgen. Soweit die NEFZ-Werte als Spannen angegeben werden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes, individuelles Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes. Sie dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat, usw.) können relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und neben Witterungs- und Verkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten den Kraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO2-Emissionen und die Fahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de), unentgeltlich erhältlich ist.

