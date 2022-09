Straubinger Tagblatt

AKWs - Habecks Salamitaktik

Die Liberalen bekommen jetzt in Teilen ihren Willen, Habeck von Finanzminister Christian Lindner dafür das Geld zur Finanzierung eines Gaspreisdeckels. Nur: Wenn der Wirtschaftsminister schon so weit gegangen ist, warum sollte er den nächsten Schritt nicht auch noch gehen, einer weiteren Laufzeitverlängerung zustimmen und damit faktisch den Ausstieg vom Atomausstieg einläuten? Die Lage am Energiemarkt wird sich absehbar nicht ändern, Frankreich als Stromlieferant nicht zuverlässiger werden. Die Argumente für einen Weiterbetrieb der Meiler bleiben also bestehen. Habeck mag sich mit seiner Salamitaktik Zeit verschafft haben. Seine sinkenden Umfragewerte hält er damit nicht auf.

