Impfpflicht - Corona ist nicht das neue Masern

Zuverlässigkeit und Wirksamkeit des Masern-Impfstoffs sind seit mehr als 50 Jahren erwiesen. Ein kleiner Piks bringt lebenslange Immunität. Die Impfung sorgt nachweislich dafür, dass die Masern - trotz zeitweiser Rückschläge - weltweit ausgerottet werden können. Eine Corona-Impfung schützt andere Menschen nicht vor Ansteckung und hält nur begrenzt. Die Covid-19-Impfstoffe haben zwar die Zulassung durchlaufen, sind aber eben auch erst seit kurzer Zeit verfügbar. Die Erkenntnislage wird jedoch mit jedem Tag besser. In Deutschland wird bereits an einem Nasenspray geforscht. Wenn Corona weiter so wütet wie bisher, dann wird eine allgemeine Corona-Impfpflicht wieder auf die Tagesordnung müssen. Der Kampf gegen die Masern hat gezeigt, dass dies ein erfolgversprechender Weg sein kann.

