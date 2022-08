Straubinger Tagblatt

Abbas im Kanzleramt - Jetzt Konsequenzen ziehen

Straubing (ots)

Mahmud Abbas, der verdächtigt wird, zu den Hinterleuten des Münchner Olympia-Attentats von 1972 zu gehören, muss die Folgen zu spüren bekommen. Seine Regierung ist ohne finanzielle Hilfe unter anderem aus Deutschland nicht überlebensfähig. Doch werden Attentäter, die Anschläge auf Israel verübt haben, und ihre Familien finanziell unterstützt. Stichwort "Märtyrer-Renten". Das kann nicht länger toleriert werden. Eine Reduzierung der Mittel an die Autonomiebehörde in Ramallah ist das Mindeste, was auf den Eklat folgen muss. Persönliche Kontakte zu Abbas sollten in Deutschland fortan Tabu sein.

