documenta fifteen: 3sat begleitet die weltgrößte Kunstschau in seinem Programm

ab Montag, 13. Juni 2022, 19.20 Uhr Erstausstrahlungen 3sat begleitet die documenta fifteen in seinem Programm und zeigt, was die weltweit größte Schau zeitgenössischer Kunst zu bieten hat: Mit einer "extra"-Ausgabe des 3sat-Magazins "Kulturzeit" und seinem "documenta-Lexikon", dem "Museums-Check mit Markus Brock" – und was im Vorfeld der documenta geschieht, beobachtet Wladimir Kaminer in "Kaminer Inside". Eine völlig neue Art von Ausstellung: Erstmals übernimmt mit ruangrupa ein Kollektiv die künstlerische Leitung der documenta, die vom 18. Juni bis zum 25. September 2022 in Kassel stattfindet. Das 3sat-Magazin "Kulturzeit" stellt das Konzept der documenta sowie ihre außergewöhnlichen Standorte vor – am Freitag, 17. Juni 2022, 19.20 Uhr, in "Kulturzeit extra: Auf der documenta 15. Kunst zwischen Lumbung und Hallenbad Ost". Außerdem taucht die "Kulturzeit" mit sieben animierten Clips in die Welt von ruangrupa ein und erklärt die wichtigsten Begriffe in einem "documenta-Lexikon": ab sofort unter kulturzeit.de und ab Montag, 13. Juni 2022, jeweils um 19.20 Uhr, in 3sat. Mit "Museums-Check mit Markus Brock" nimmt am Sonntag, 7. August 2022, 18.30 Uhr, eine weitere 3sat-Sendung die Kassler Kunstschau unter die Lupe. Nach 2012 und 2017 schlendert BAP-Sänger Wolfgang Niedecken bereits zum dritten Mal für "Museums-Check" über eine documenta. Dabei diskutieren der studierte Kunsthistoriker und freie Maler und Markus Brock gewohnt fachkundig über die Exponate, Installationen und Kunstprojekte. Was im Vorfeld der documenta geschieht, beobachtet Wladimir Kaminer. In "Kaminer Inside: Documenta", am Samstag, 27. August 2022, 22.05 Uhr, begleitet er den Entstehungsprozess der Kasseler Kunstschau mehr als ein Dreivierteljahr bis hin zur Ausstellungseröffnung. Mit dabei sind unter anderen Dr. Sabine Schormann, Generaldirektorin der documenta und des Museums Fridericianum, Andrea Linnenkohl, Koordinatorin der documenta fifteen, das Künstlerkollektiv ruangrupa, der Künstler Jimmie Durham, der Kunstsammler Harald Falckenberg sowie der Galerist Gerd Harry Lybke. Weitere Informationen zum Programm im 3sat-Pressetreff: https://pressetreff.3sat.de/programm/dossier/mappe/showDossier/Special/documenta-fifteen-in-3sat Ansprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 – 70-16293; Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 – 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/kulturzeit; https://presseportal.zdf.de/presse/museumscheck 3sat – das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARD

