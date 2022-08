Straubinger Tagblatt

Cum-Ex-Skandal - Scholz muss Antworten liefern

Auch ein Spitzenpolitiker hat im Rechtsstaat einen Anspruch auf eine faire Behandlung. Allerdings hat Olaf Scholz es sich vor allem selbst zuzuschreiben, nun in dieser unangenehmen Situation zu sein. Er hat nie den Eindruck gemacht, wirklich an einer Aufklärung der Vorwürfe interessiert zu sein. Seine Erinnerungslücken, an denen die Zweifel wachsen, passen nicht zu seinem Image als sehr gewissenhafter Politiker. Darum ist zu hoffen, dass er an diesem Freitag ein paar Antworten liefern kann und nicht dazu beiträgt, dass das Vertrauen in die Politik noch mehr Schaden nimmt.

