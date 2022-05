Straubinger Tagblatt

Die wahren Panikmacher der Pandemie

Das Vertrauen in Politik, Medien und Wissenschaft hat gelitten. Ob zu Recht oder nicht, muss jeder für sich selbst entscheiden. Dabei sollte aber niemand übersehen oder allzu leichtfertig darüber hinweggehen, dass Krisen immer auch die Stunde von Feinden einer offenen und demokratischen Gesellschaft sind. Mit klarem Kalkül haben sich Rechtspopulisten und Rechtsextremisten den Protesten gegen Corona-Maßnahmen angeschlossen. So mancher Wirrkopf, den in anderen Zeiten kaum jemand ernst genommen hätte, fand hier seine Bühne. In einer globalisierten Welt umrunden nicht nur Menschen, Waren und Dienstleistungen problemlos die Erde. Auch Viren haben hier ein leichtes Spiel. Corona wird zwangsläufig nicht die letzte Pandemie sein, die uns zu drastischen Maßnahmen zwingt - wobei die Affenpocken offenbar nicht die nächste sind. Ein funktionierender Staat muss auf solche Ausnahmesituationen reagieren können. Und demokratische Gesellschaften sollten in solchen Momenten gut hinsehen, wer hier wirklich Panik verbreitet.

