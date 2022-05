Straubinger Tagblatt

Lauterbach hat neben Corona weitere Baustellen

Straubing (ots)

Bedauerlich allerdings ist, dass das Thema so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht und von all den anderen Baustellen ablenkt, die es im Gesundheitswesen gibt, und die auf dem Deutschen Ärztetag diskutiert werden. Corona hat das System an seine Grenzen geführt und Probleme wie den Fachkräftemangel noch verschärft. Darum ist es richtig, dass die Mediziner bei ihrem Treffen das Pandemie-Management aufarbeiten und unter anderem über die Folgen für Kinder und Jugendliche diskutiert wird. Um Fehler, die es gegeben hat, falls sich die Lage wieder zuspitzt, oder sich ein neuer Erreger auf den Weg um die Welt macht, zu vermeiden.

