Solaranlagen der DEB jetzt noch schneller am Netz

Zwischenfinanzierung - so lautet das Zauberwort. Damit gelingt es der DEB Deutsche Energie Beratung aus Hamburg, ihre Solaranlagen um mehrere Monate früher als üblich an das öffentliche Stromnetz anzuschließen. Entsprechend früher fließen dann auch die Erträge aus der Stromvermarktung.

Die DEB ist ein inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen, das seit vielen Jahren Photovoltaik-Großanlagen baut und diese parzelliert oder im Ganzen an Privatkunden, Firmen und institutionelle Investoren verkauft. Bisher wurde mit dem Baubeginn gewartet, bis das komplette Geld der Investoren, Eigen- und Fremdkapital, auf einem Treuhandkonto eingegangen ist. Das konnte je nach Bank einige Monate dauern. Ab sofort werden alle Photovoltaik-Anlagen zwischenfinanziert, so dass unmittelbar nach Freigabe des Projektes mit dem Bau begonnen werden kann. "Die DEB-Gruppe liefert nun ein ganzheitliches Konzept, das alle Tätigkeiten rund um den Kauf einer Photovoltaik- Anlage im "full-service-Konzept" abdeckt. Das gibt es so nur bei uns", betont Ove Burmeister, einer der beiden Geschäftsführer der DEB-Gruppe. Die DEB errichtet nicht nur die Solaranlagen, sondern stellt auch über die gesamte Betriebsdauer von 30 bis 40 Jahren oder mehr, die Vermarktung des erzeugten Stroms, die Verwaltung und die Wartung der Anlagen sicher.

Für die Investoren ist der Kauf einer Photovoltaik-Anlage mit erheblichen steuerlichen Vorteilen verbunden. Die Anlagen können voll abgeschrieben werden. Darüber hinaus wird durch die Direktvermarktung des Stroms ein Mehrertrag von bis zu 2 Ct / Kilowattstunde für den 20 Jahre staatlich garantierten Stromabnahmepreis nach EEG erzielt. Diesen Mehrertrag gibt es nur bei der DEB. Der Anleger erzielt damit eine Rendite von circa 7% nach Kosten; Verbunden mit den staatlichen Garantien, den Steuererstattungen und den sehr geringen Erhaltungskosten ist eine PV-Anlage aus unserem Hause eine Investitionsform mit einem unvergleichlichen Risiko- Rendite- Profil, fügt Jürgen Kilimann, GF der DEB hinzu.

Zur DEB-Gruppe gehört auch die Schwestergesellschaft DEVG. Das hauseigene Energieversorgungsunternehmen ist für die Direktvermarktung des durch die DEB - Investoren produzierten Stroms zuständig. Reicht der selbstproduzierte, solare Strom einmal nicht aus, wird Strom eines Partnerunternehmens zugekauft, der aus Wasserkraft, Biomasse oder Windkraftanlagen stammt. Die von DEVG gelieferte Energie stammt somit nachweislich zu 100% aus erneuerbaren Quellen. Der unabhängige Stromanbieter DEVG liefert diesen Strom zu attraktiven Konditionen in jeden Privathaushalt und Betrieb, ohne Umweg über die Leipziger Strombörse EEX. Und das ist wichtig; denn der von dort gelieferte Strom stammt überwiegend aus fossilen Energieträgern, wie Kohle, Öl, Gas, oder Kernkraftwerken.

Wichtig zu wissen: Auch viele selbsternannte "Ökostromanbieter" kaufen ihren Strom an der Leipziger Börse. Dieser wird dann umetikettiert und durch Co 2 - Zertifikate "grüngewaschen".

Die DEB Gruppe ist das einzige, mittelständisches Unternehmen in Deutschland, das saubere Energie selbst erzeugt und vermarktet. So gelingt eine unabhängige, dezentrale klima- und umweltschonende Energieversorgung. Ganz im Sinne des Erneuerbaren Energie Gesetzes (EEG) Investoren können sich durch den Kauf einer Solaranlage ein erhebliches Zusatzeinkommen schaffen und Ihren Ruhestand durch zuverlässig planbare Erträge (Sonnenrente) absichern. Eine weitere Investitionsmöglichkeit ist die Mitgliedschaft bei der EDEG, Erste Deutsche Energie Genossenschaft eG. Sie ermöglicht Kleinanlegern ab EUR 2500,- (Festzins plus Überschussbeteiligung) an der Energiewende mitzuwirken. Und durch den Wechsel des Stromanbieters zur DEVG bringt jeder Einzelne die Energiewende aktiv voran.

Mit der ab sofort bei DEB eingesetzten Zwischenfinanzierung gelingt es nun, das Gesamtkonzept der DEB / DEVG - Gruppe für den Kunden deutlich schneller umzusetzen.

