DEB - Gruppe präsentiert grünen Energieversorger DEVG

Die Hamburger Photovoltaikprojektierer DEB ist ein inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen mit Sitz in Hamburg. Seit vielen Jahren errichtet DEB Photovoltaik-Großanlagen und verkauft sie parzelliert an Privatkunden, Firmen und institutionelle Anleger. Seit letzter Woche ist die DEB nun mit einem eigenen Energieversorgungsunternehmen, der DEVG am Markt.

Wir sprechen mit einem der Geschäftsführer der DEVG, Herrn Jürgen Kilimann über das neue Unternehmen der Firmengruppe.

Herr Kilimann, letzte Woche hat die DEB ihr Schwesterunternehmen, die DEVG Deutsche Energie Versorgung GmbH, vorgestellt. Was zeichnet die DEVG aus?

Jürgen Kilimann:

Ein großer Tag in unserer Firmengeschichte. Nach 2 - jähriger Vorbereitung haben wir die DEVG GmbH am vergangenen Freitag erstmalig der Öffentlichkeit präsentieren können. Auf einer gut gestalteten, selbsterklärenden Internet-Plattform bietet die DEVG Regionalstrom aus direkter Vermarktung an. DEVG ist unser hauseigener Energieversorger und beliefert Privat- und Geschäftskunden rund um die Uhr regionalen Strom aus Direktvermarktung, der zu 100% aus erneuerbaren Energien gewonnen wurde und das zu einem sehr günstigen Preis.

Was bedeutet hauseigener Energieversorger? Woher kommt der Strom?

Jürgen Kilimann:

Das ist das Besondere. Als mutmaßlich einziger Mittelständler in Deutschland stellen wir nicht nur die Energiequellen her, sondern vermarkten jetzt auch selbst den Strom. Die DEB baut seit langem Photovoltaikanlagen und verkauft sie mit einem Komplett-Service, d.h. während der gesamten Betriebsdauer von 40 oder mehr Jahren übernehmen wir die Verwaltung, Wartung, Versicherung und Reinigung der Anlagen. Nun kommt die DEVG dazu und über sie wird dieser regenerativ erzeugte Strom am deutschen Markt verkauft. Direkt an Endkunden.

Und wie soll eine "rund um die Uhr Versorgung" mit Photovoltaikanlagen funktionieren?

Jürgen Kilimann:

Wenn die Sonne nicht scheint, decken wir den Reststrombedarf über unseren Partner Nordgröön Energie GmbH aus Schleswig-Holstein ab. Die Nordgröön hat dasselbe Ziel wie wir: eine saubere Energiewende. Und wie wir sind sie ein unabhängiger Stromproduzent, der ausschließlich Strom aus regenerativen Energiequellen erzeugt. Bei ihnen hauptsächlich aus Wind - Wasserkraft und Biomasse. Wir beziehen keinen (Grau)strom von der Leipziger Strombörse.

Warum, was ist der Unterschied?

Jürgen Kilimann:

Die DEVG verkauft regionalen Strom aus Direktvermarktung, der zu 100% aus erneuerbaren Energien gewonnen wurde. Das können wir garantieren, weil wir unseren Strom direkt ohne Zwischenhandel vermarkten. Bei Strom von der Strombörse ist das nicht der Fall. Bei nahezu allen Wettbewerbern stammt der "Ökostrom" nur zu 20 - 30% aus regenerativen Quellen und der Rest kommt aus Kohle - oder Kernkraftwerken. Darauf wird dann ein grünes Zertifikat gelegt und schon ist es echter Ökostrom.

Das ist erlaubt?

Jürgen Kilimann:

Ja erlaubt schon, aber sicher nicht im Sinne des EEG oder der Energiewende. Die Vermutung liegt nahe, dass es eher der intensiven Lobbyarbeit der Stromkonzerne zu verdanken ist. Wir betreiben kein "greenwashing". Wir bieten ein rundes Gesamtkonzept ganz im Sinne des EEG und der Energiewende an. Der Stromkunde erhält regionalen Strom aus Direktvermarktung zu einem super Preis. Keine Mogelpackung.

Sie sprechen von einem Gesamtkonzept, können Sie uns das näher erläutern?

Jürgen Kilimann:

Wir schaffen eine Win-win-Situation für alle Beteiligten. Das beginnt mit dem Bau der Dachanlagen. Die DEB saniert ca. 200.000 m² Dachfläche pro Jahr. Meist wird asbestkontaminiertes Eternit durch neue, stabile Aluminium- oder Stahlbleche ersetzt und die Dacheigentümer können über viele Jahre mit zuverlässigen Pachteinnahmen rechnen. Die Käufer einer DEB Solaranlage haben erhebliche steuerliche Vorteile und erzielen durch die Direktvermarktung einen Mehrertrag von bis zu 2 Ct / Kilowattstunde oder anders gesagt: 18 - 22% über EEG. Das ergibt einen Ertrag von 7% nach Kosten und der Gesetzgeber garantiert für 20 Jahre den Stromabnahmepreis nach EEG. Diesen Mehrertrag gibt es nur in unserer Firmengruppe. Last but not least profitieren die DEVG -Kunden. Sie können sicher sein, dass sie regionalen Strom aus Direktvermarktung, der zu 100% aus erneuerbaren Energien gewonnen wurde beziehen und ihre monatlichen Abschläge den regionalen PV - Anlagenbetreibern zu Gute kommen. Jeder einzelne Kunde von uns verändert die Zusammensetzung des deutschen Stromsees hin zu mehr Nachhaltigkeit. Und was man auch nicht vergessen darf: Unser Konzept bringt eine ganz erhebliche CO2-Einsparung, die noch dadurch erhöht wird, dass wir für jeden DEVG-Neukunden über "Plant for the Planet" einen Baum pflanzen lassen. Uns ist ganz wichtig, dass durch die Direktvermarktung von Strom aus kleinen Solaranlagen eine unabhängige, dezentrale, klima- und umweltschonende Energieversorgung ermöglicht wird. Dafür stehen wir, und das möchten wir voranbringen.

Wie sehen Sie die weitere Entwicklung Ihrer Unternehmensgruppe?

Jürgen Kilimann:

Das Kerngeschäft der DEB ist um zwei wichtige Bereiche erweitert worden. Neben unserem Energieversorger DEVG hat ja auch die EDEG Erste Deutsche Energie Genossenschaft eG ihren Geschäftsbetrieb aufgenommen und bietet ihren Mitgliedern eine gute Alternative zu Sichteinlagen und mittelfristigen Festgeldern bei Banken. So können auch Kleinanleger direkt an der Energiewende partizipieren. Bei allen unseren Produkten bieten wir maximale Sicherheit und einen deutlichen Mehrertrag, das überzeugt Investoren und Kunden gleichermaßen und schlägt sich seither auch in den exponentiell wachsenden Umsätzen nieder. Das Geschäftsvolumen konnte deutlich gesteigert werden und auch die Belegschaft wächst kontinuierlich.

Was treibt Sie an?

Jürgen Kilimann:

Ich, und ich denke alle Mitarbeiter der Unternehmensgruppe sind überzeugt, dass unsere tägliche Arbeit ein Beitrag zu einer lebenswerteren Welt, einer besseren Zukunft für Mensch, Tier und Umwelt sein muss. Kennen Sie den berühmten Satz von Mahatma Ghandi: "Sei Du die Veränderung, die Du in der Welt sehen willst." Das ist mein Motto. Man muss vorleben was man verändern möchte, Vorbild sein. Das betrifft alle Lebensbereiche. Jeder einzelne kann durch seinen Lebensstil, durch sein Kaufverhalten an der Veränderung hin zum Besseren mitwirken. Die Energiewende ist die große Herausforderung unserer Zeit. Wir von der DEB Gruppe sind Teil davon und durch unsere Arbeit möchten wir es jedem ermöglich, auch daran teilzuhaben.

Vielen Dank für das Gespräch.

