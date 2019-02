DEB Deutsche Energie Beratung GmbH

Plattform für Regionalstrom aus Direktvermarktung startet: DEVG nimmt Geschäftsbetrieb auf

Die DEVG Deutsche Energie Versorgung GmbH hat ihren Geschäftsbetrieb aufgenommen. Die DEVG ist eine Schwestergesellschaft der DEB Deutsche Energie Beratung aus Hamburg. Der neue Energieversorger liefert Privat- und Geschäftskunden regionalen Strom aus Direktvermarktung, der zu 100% aus erneuerbaren Energien gewonnen wurde.

Das ist neu am deutschen Strommarkt. Als einziges mittelständisches Unternehmen in Deutschland produziert die von Ove Burmeister und Jürgen Kilimann geleitete DEB Gruppe nicht nur die Stromerzeugungsanlagen - in dem Fall Photovoltaikanlagen - sondern vermarktet den Strom auch selbst.

Dazu wurde die DEVG geschaffen - sie ist Teil des Gesamtkonzepts der DEB Gruppe. Projektierung und Bau von Photovoltaikanlagen ist seit vielen Jahren das Kerngeschäft der DEB. Nun kommt die DEVG als Partnergesellschaft dazu und vertreibt den ausschließlich aus regenerativen Quellen erzeugten Strom. Was nicht selbst produziert werden kann, wird aus regionalen Wasser-, Wind- und Biomassekraftwerken bezogen. Auf einer eigens dafür geschaffenen Plattform treffen sich die Anlagenbetreiber der DEB Photovoltaikanlagen mit den DEVG Stromkunden, die sich ihren Stromlieferanten selbst aussuchen können. Die DEVG kümmert sich um alle Formalitäten und zertifiziert die Stromherkunft und den konkreten Kapitalfluss. Damit möchte die DEB Gruppe den Grundgedanken des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) so konkret umsetzen, wie es eigentlich einmal gedacht war . Es werden keine Zertifikate gekauft, um schmutzigen Kohlestrom "grün zu waschen", betont die Geschäftsleitung. Der Wechsel zu grünem Strom sei in wenigen Minuten von Jedermann umzusetzen und dabei wird meistens noch Geld gespart. Jeder einzelne DEVG Kunde verändert die Zusammensetzung des Stroms im deutschen Netz hin zu mehr Grünstrom und für jeden Neukunden lässt die DEVG über "Plant for the Planet" (UN Umweltprojekt) einen Baum pflanzen.

Die Strategie der DEB-Gruppe ist ein Gesamtkonzept und schafft eine Win-win-Situation für alle Beteiligten, erläutert DEB Geschäftsführer Ove Burmeister: "Durch den Bau von Dach-Solaranlagen werden Dachflächen saniert und die Eigentümer bekommen über viele Jahre zuverlässige Pachteinnahmen." Die Käufer einer DEB Solaranlage haben erhebliche Steuervorteile und erzielen durch die Direktvermarktung einen Mehrertrag von bis zu 2 Ct / Kilowattstunde oder anders gesagt: 18 - 22% über dem EEG - Satz. Das ergibt einen Ertrag von 7% nach Kosten und der Gesetzgeber garantiert für 20 Jahre den Stromabnahmepreis. Da zur DEB-Gruppe auch die EDEG Erste Deutsche Energie Genossenschaft eG gehört, können auch Kleinanleger profitieren. Die Mitgliedschaft in der Genossenschaft hat eine Mindestlaufzeit von 3 Jahren. Bei einer Mindesteinlage von EUR 2.500,- bringt dies einen Festzins von 3%. So kann nahezu jeder an der Energiewende partizipieren - vom Kleinanleger bis zum institutionellen Investor, der Photovoltaik-Großanlagen im Ganzen kauft. Durch die DEVG können nun auch die Stromkunden - vom Ein-Personenhaushalt bis hin zum Industrieunternehmen - zertifizierten, echten 100%igen Grünstrom zu einem sehr günstigen Preis beziehen und so die Energiewende weiter voranbringen.

