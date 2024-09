Presse- und Informationszentrum des Sanitätsdienstes der Bundeswehr

Übergabe und Feierliche Serenade am Deutschen Eck in Koblenz

Mit einem würdigen Appell und anschließender Serenade endete gestern Abend die beeindruckende Dienstzeit von Generalstabsarzt Dr. Norbert Weller, dem Kommandeur Gesundheitseinrichtungen und Stellvertreter des Inspekteurs des Sanitätsdienstes der Bundeswehr. Sein Nachfolger ist Generalarzt Dr. Johannes Backus.

Der Inspekteur des Sanitätsdienstes der Bundeswehr, Generalstabsarzt Dr. Ralf Hoffmann, übergab gestern die Dienstgeschäfte des Kommandeurs Gesundheitseinrichtungen und Stellvertreters des Inspekteurs des Sanitätsdienstes der Bundeswehr von Generalstabsarzt Dr. Norbert Weller an Generalarzt Dr. Johannes Backus. Für den feierlichen Übergabeappell marschierten Abordnungen des Kommandos Sanitätsdienstliche Einsatzunterstützung, der Bundeswehrkrankenhäuser sowie der Zentralen Institute in Formation auf und stellten die Ehrenformation und Paradeaufstellung am Deutschen Eck in Koblenz.

In seiner Rede würdigte Hoffmann vor allem die zahlreichen Verdienste Wellers: "Generalstabsarzt Dr. Nobert Weller hat über vier Jahrzehnte einen unermüdlichen Einsatz gezeigt und überall brachte er seine Expertise und sein Herzblut für den Sanitätsdienst mit ein."

Werdegang

Generalstabsarzt Dr. Norbert Weller begann seine Karriere 1980 als Sanitätsoffiziersanwärter in der Bundeswehr. Bereits 1991 wurde er für die Teilnahme am 34. Generalsstabslehrgang des Heeres ausgewählt. Seine Beförderung in den Generalsrang erfolgte 2012, als er als Kommandeur der Sanitätsakademie der Bundeswehr diente. Von 2017 bis 2018 übernahm er die Führung des BundeswehrZentralkrankenhauses Koblenz. Bis 2023 war er als Chef des Stabes im Kommando Sanitätsdienst der Bundeswehr tätig. Seit 2023 hatte er die Position des Kommandeurs Gesundheitseinrichtungen inne und fungierte gleichzeitig als Stellvertreter des Inspekteurs des Sanitätsdienstes der Bundeswehr. Für seine herausragenden Leistungen wurde Weller zudem mehrfach ausgezeichnet.

Würdiger Abschluss einer beeindruckenden Karriere

Nach dem feierlichen Appell versammelten sich die geladenen Gäste zu einem stimmungsvollen Empfang auf dem Schiff "Vallendar". In seiner Rede blickte Weller auf seine Zeit in der Bundeswehr stolz zurück: "Mit großer Dankbarkeit blicke ich auf über vier Jahrzehnte zurück. Ich gehe mit großer Zufriedenheit, mit irrer Dankbarkeit und einem sehr optimistischen Blick in die Zukunft."

Zum Abschluss erklang eine zeremonielle Serenade des Heeresmusikkorps Koblenz, die an dem spätsommerlichen Abend am Deutschen Eck die Zurruhesetzung von Generalstabsarzt Dr. Norbert Weller untermalte. Fackelträgerinnen und -träger tauchten das Deutsche Eck in warmes Licht und setzten das Kaiser-Wilhelm-Denkmal imposant in Szene, was einen würdigen Rahmen bot.

Zum Abschluss seiner langen Dienstzeit wünschte sich Weller die Stücke "The Raiders March" von John Williams, bekannt aus der Filmreihe Indiana Jones, "Nessaja" von Peter Maffay, "Ein ehrenwertes Haus!" von Udo Jürgens und zum Abschluss "Wenn an Himmel die Sterne tanzen - dann kommen die Stääne" von Klüngelköpp, bevor die Serenade traditionell mit der deutschen Nationalhymne ihr feierliches Ende fand.

Nachfolge mit großer Herausforderung

Als ehemaliger Abteilungsleiter A des Kommandos Sanitätsdienst und erfahrener Kommandeur des Bundeswehrkrankenhauses Ulm, kennt Generalarzt Dr. Johannes Backus die Anforderungen seiner neuen Position gut. Dennoch stehen ihm mit der Strukturreform der Bundeswehr, dem Übergang in den Unterstützungsbereich und der Neuausrichtung des Sanitätsdienstes auf die Landes- und Bündnisverteidigung komplexe Herausforderungen bevor.

